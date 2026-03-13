Plan para el domingo: un concierto inmersivo, con auriculares y cojines en Alicante

Teatro en Red, un espacio dedicado a las artes escénicas alternativas inaugurado hace un año en Alicante, ha programado una actuación singular para este fin de semana en su local de la calle Italia 33: un concierto circular o inmersivo, que busca ofrecer una experiencia sensorial a los asistentes a través de la música, de la mano de los músicos y pedagogos venezolanos Ernesto Briceño y Roberto Castillo. La cita es este domingo a las 19 horas y el precio de la entrada es de 20 euros previa reserva

Sin desvelar demasiado en qué consiste la experiencia, los responsables de Teatro en Red avanzan que "va a ser algo especial" y añaden que el público va a recibir unos auriculares para durante el concierto para vivir con mayor intensidad el concierto y sugieren participar con la mente abierta, ya que es "un viaje sensorial, no un concierto tradicional".

Han apuntado, además, algunas recomendaciones a los asistentes, como llevar una alfombrilla, manta ligera o almohada, aunque habrá zonas con cojines y sillas bajas; ropa cómoda que permita la relajación y llegar quince minutos antes para organizar la distribución de los auriculares.

Los autores lo describen así: "Vive 70 minutos de música envolvente inspirada en músicas del mundo y respaldada por neurociencia del sonido. Ritmos, texturas y patrones circulares que activan tu atención, resonancia corporal y bienestar colectivo".

Sobre los músicos

Ernesto Briceño es violinista, compositor y pedagogo musical, con una trayectoria vinculada al flamenco y a las músicas del mundo. Director del centro CEM en Parets del Vallès, combina la interpretación con la creación y la innovación educativa. Es creador del formato Concierto Círculo, una propuesta escénica inmersiva que sitúa al público en el centro de la experiencia musical y apuesta por la improvisación, la escucha y la conexión emocional como motores del encuentro artístico.

Cartel del concierto circular / INFORMACIÓN

Roberto Castillo Lagrange es percusionista, compositor y pedagogo, especializado en percusión corporal y ritmos del mundo. Como director de PRIMATE Percusión Teatral, ha creado Corposound, un formato inmersivo de ritmo, improvisación y conexión emocional que fusiona la performance con la educación. Con más de 35 años de experiencia en escenarios, ha colaborado con artistas y compañías de renombre internacional como Mayumana y Cirque Du Soleil.