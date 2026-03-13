Siete jóvenes promesas disputarán la final del Premio de Interpretación de la Sociedad de Conciertos de Alicante-Oftalvist

Siete jóvenes intérpretes competirán el próximo lunes 16 de marzo en el Conservatorio Superior de Músico Óscar Esplá Alicante, a las 9 horas, en la fase final del XLI Premio Sociedad de Conciertos de Alicante–Oftalvist. La cita permitirá descubrir el talento de nuevas promesas de la música en un concierto de entrada libre hasta completar aforo.

El primer premio, único e indivisible, está dotado con 3.000 euros, un diploma acreditativo y la organización de un recital público dentro de la temporada de la Sociedad de Conciertos. La actuación del ganador se celebrará entre finales de mayo y principios de junio de 2026. Además, recibirá dos pases gratuitos para todos los conciertos programados por la entidad durante la temporada 2026/27.

El segundo premio, que tampoco podrá compartirse, consistirá en 1.000 euros y un diploma acreditativo, además de dos pases gratuitos para la temporada 2026/27 de la Sociedad de Conciertos. Además, el jurado podrá conceder hasta dos menciones honoríficas, dotadas con 300 euros cada una en concepto de bolsa de viaje y todos los participantes que alcancen la fase final y no resulten premiados recibirán un diploma de finalistas.

Noticias relacionadas

Cartel del XLI Concurso de Interpretación Sociedad de Conciertos de Alicante-Oftalvist / INFORMACIÓN

Conoce a los siete finalistas seleccionados por la Sociedad de Conciertos

Los siete finalistas seleccionados cumplen los criterios de versatilidad y virtuosismo demandados por la Sociedad de Conciertos. De esta manera, este lunes 16 de marzo competirán por el galardón Carmen Vilanova Martínez (pianista), Cecilia Novella Genovés (violinista), Juan Carlos Zafra Pablo (pianista), Luis Aracama Alonso (cellista), Manuel Mondéjar Amar (saxofonista), Sara Mouronte Serrano (pianista) y Tsisana Kikabidze (pianista).