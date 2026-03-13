Siete jóvenes promesas disputarán la final del Premio de Interpretación de la Sociedad de Conciertos de Alicante-Oftalvist
Los intérpretes competirán por el primer premio, dotado con 3.000 euros y la organización de un recital dentro de la temporada concertística, el próximo lunes 16 de marzo en el Conservatorio Superior Óscar Esplá
Siete jóvenes intérpretes competirán el próximo lunes 16 de marzo en el Conservatorio Superior de Músico Óscar Esplá Alicante, a las 9 horas, en la fase final del XLI Premio Sociedad de Conciertos de Alicante–Oftalvist. La cita permitirá descubrir el talento de nuevas promesas de la música en un concierto de entrada libre hasta completar aforo.
El primer premio, único e indivisible, está dotado con 3.000 euros, un diploma acreditativo y la organización de un recital público dentro de la temporada de la Sociedad de Conciertos. La actuación del ganador se celebrará entre finales de mayo y principios de junio de 2026. Además, recibirá dos pases gratuitos para todos los conciertos programados por la entidad durante la temporada 2026/27.
El segundo premio, que tampoco podrá compartirse, consistirá en 1.000 euros y un diploma acreditativo, además de dos pases gratuitos para la temporada 2026/27 de la Sociedad de Conciertos. Además, el jurado podrá conceder hasta dos menciones honoríficas, dotadas con 300 euros cada una en concepto de bolsa de viaje y todos los participantes que alcancen la fase final y no resulten premiados recibirán un diploma de finalistas.
Conoce a los siete finalistas seleccionados por la Sociedad de Conciertos
Los siete finalistas seleccionados cumplen los criterios de versatilidad y virtuosismo demandados por la Sociedad de Conciertos. De esta manera, este lunes 16 de marzo competirán por el galardón Carmen Vilanova Martínez (pianista), Cecilia Novella Genovés (violinista), Juan Carlos Zafra Pablo (pianista), Luis Aracama Alonso (cellista), Manuel Mondéjar Amar (saxofonista), Sara Mouronte Serrano (pianista) y Tsisana Kikabidze (pianista).
- Carmen Vilanova Martínez. Pianista y solista premiada. Estudia en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR).
- Cecilia Novella Genovés. Joven violinista que ha tocado en diferentes escenarios emblemáticos, ganadora de premios internacionales y ha sido becada por la fundación Ferrer-Salat. Estudia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Zakhar Bron.
- Juan Carlos Zafra Pablo. Uno de los pianistas españoles de su generación con mayor proyección artística. Natural de Huelva, debutó como solista a los 10 años e inició desde muy joven una intensa actividad concertística como solista, con orquesta y en música de cámara, tanto en España como en el extranjero. Ha colaborado con orquestas y formaciones de prestigio y acumula más de 25 premios en concursos nacionales e internacionales. Formado con pianistas de referencia internacional y respaldado por becas de excelencia, desarrolla una trayectoria artística sólida, personal y reconocible.
- Luis Aracama Alonso. Considerado como uno de los cellistas más emergentes de su generación. Estudia desde 2018 en la ESM Reina Sofía con Ivan Monighetti, donde ha recibido el premio al alumno más sobresaliente durante dos años. Ganador de premios Internacionales, ha actuado por toda Europa y el pasado noviembre actuó junto a la Orquesta de la Escuela en el Carnegie Hall de Nueva York. Seleccionado por el Verbier Festival, Gstaad Academy y Solsberg Festival ha compartido escenario junto a músicos como I. Monighetti, C. Poppen, C. Palermo, M. Gulyas, A. Pilsan, J. Vogler…
- Manuel Mondéjar Amat. Es un saxofonista nacido en Elda en 2002, con una sólida formación académica y numerosos premios tanto a nivel individual como en música de cámara junto a la agrupación Makridal Quartet. Como solista, ha actuado con diversas orquestas y en distintos escenarios del territorio nacional e internacional. Actualmente amplía sus estudios en Bruselas junto con el saxofonista, compositor y director Vincent David.
- Sara Mouronte Serrano. Formada con Alba Ventura y Marta Zabaleta, con estudios en la Fundació Conservatori Liceu (beca Ferrer-Salat) y en la Academia Marshall. Ha recibido clases magistrales de artistas como Maria João Pires y Boris Berman.Cursó un máster en Dirección y gestión de centros educativos artísticos en la ESMUC. En 2024 interpretó el Concierto n.º 3 para piano y orquesta de Beethoven y ha actuado en salas como el Carnegie Hall y el Royal Albert Hall. Ha compaginado su actividad musical con proyectos de voluntariado. Ha sido admitida en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena (MDW).
- Tsisana Kikabidze. Nacida en Tiflis (Georgia), entre sus premios se encuentran el Segundo Premio en el Concurso Internacional de Piano Alain Marinaro, el Tercer Premio en el VIII Concurso Internacional de Piano Béla Bartók en Graz y el Tercer Premio en el V Concurso Internacional Jeno Takács. Ha actuado en el Centro Miguel Delibes en España y en la Salle Cortot de París, y ha ofrecido recitales en Georgia, Hungría, Croacia, Italia y Francia. Ha participado en masterclasses con Galina Eguiazarova, Rena Shereshevskaya, Jeremy Rose, Eliane Reyes, entre otros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre muere en el balcón de su casa por una bala perdida de un tiroteo entre delincuentes en Alicante
- El zapatero de Zara bate su récord de beneficios pese a caer en ventas
- Piqué deberá pagar 630.000 euros a Sarabia por su destitución en el Andorra
- Docentes plantean en Alicante que los exámenes vuelvan a ser la base de las notas de los alumnos ante el abuso de la IA en los deberes
- La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
- Anaximandro de Mileto, filósofo: 'De donde las cosas nacen, allí vuelven según la necesidad
- Estos son los animales que se han 'mudado' a Playa de San Juan tras la dana
- Un detenido en Torrevieja con un coche robado intenta huir del cuartel y rompe la barrera de acceso al saltar