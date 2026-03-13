Estas son las seis propuestas teatrales que puedes disfrutar este fin de semana en Alicante

David Mamet, 50 años después

American Buffalo es la obra que catapultó a la cumbre del teatro al dramaturgo estadounidense David Mamet en 1975, que llega a Alicante bajo la dirección de Ignasi Vidal y con tres actores en estado de gracia: Israel Elejalde, David Lorente y Miguel Nollet.

La trama, situada en una tienda de chatarra en Chicago, gira en torno a una moneda antigua con la imagen de un búfalo, que vale más dinero de lo que se creía. Cuando los intereses del dueño del comercio se chocan con los del joven que trabaja para él, recién salido de las drogas, y el diabólico amigo Teach, la tienda se convierte en un infierno agitado por ambiciones, mentiras y violencia.

La obra explora las complejas relaciones entre los personajes, así como temas universales como la avaricia, la amistad y el sacrificio. Una pieza única sobre el poder de la mediocridad que fascinó a Vidal desde sus tiempos de estudiante de Arte Dramático. «Mamet es maestro en esconder y mostrar solo lo justo», señala.

Teatro Principal de Alicante. Domingo, 18 horas. Desde 12 euros.

«Postals», un viaje por el turismo de los años 70 hasta el del siglo XXI

L’Horta Teatre presenta Postals, una obra de la alicantina Guadalupe Sáez, quien plantea un viaje desde los años 70, con la explosión del turismo, hasta el turismo explosivo del siglo XXI. Protagonizada por Verònica Andrés, Carmen Díaz y Alfred Picó, con la dirección de Pau Pons y Kika Garcelán, el montaje ofrece una mirada a la evolución de las vacaciones y reflexiona sobre el modelo de turistificación actual en clave de comedia y con carácter documental y música en directo.

Teatre Arniches Alicante. Viernes, 20.30h. 15€.

Yllana rompe barreras con la ópera en un espectáculo cómico

The Opera Locos es un espectáculo de ópera cómico de la compañía teatral Yllana, protagonizado por una peculiar troupe de cinco excéntricos cantantes líricos que interpretan un repertorio de los más grandes compositores del género. A lo largo del espectáculo, se revelan las pasiones y deseos ocultos de cada personaje, lo que tiene consecuencias impredecibles. El espectáculo cuenta con una estética cuidadosamente diseñada y el sentido del humor característico de Yllana.

Teatro Circo de Orihuela. Sábado, 20 horas. Desde 13 euros.

«Ballant, ballant» está de aniversario

Ballant ballant: 30 años es una propuesta actualizada de la función que la Compañía Teatre Micalet estrenó en València en 1996 y que propone con un reparto renovado un viaje emocional a través de la música y el baile en clave de humor.

Galdós y Agatha Christie, juntos en la ficción

Juan Carlos Rubio escribe y dirige Querida Agatha, una obra protagonizada por Carmen Morales y Juan Meseguer, interpretando a Agatha Christie y a Benito Pérez Galdós, en un encuentro imaginario entre estos monstruos de la literatura.

Palau Altea. Viernes, 20h. Desde 18€.

La magia de las burbujas llega a Elda

Whitedream es Pierpaolo Laconi, el mago de las pompas de jabón y Guinness World Record en 2022. El público queda maravillado por su capacidad para crear burbujas gigantes y figuras imposibles con el simple arte del jabón.

