Manzanares regresa hoy a Fallas en una única tarde

La Feria de Fallas de Valencia celebra hoy uno de sus carteles de peso, tanto por los toreros como por la ganadería. El alicantino José María Manzanares se coloca al frente de una terna que completan el francés Sebastián Castella y el sevillano Pablo Aguado, los tres habituales del serial valenciano en los últimos años. El hierro de Jandilla-Vegahermosa completa una tarde que está llamada a ser de las importantes, al menos sobre el papel. El cartel combina madurez y juventud, poder y experiencia y al mismo tiempo llega con los alicientes de volver a ver a Manzanares, tras su accidentada feria de 2025 y el interés que siempre genera Pablo Aguado. Regresa, por tanto, Manzanares a la Feria de Fallas, con el recuerdo difícil del año pasado. En aquella feria, Manzanares se anunció dos tardes, pero fue en la primera, con la corrida de Victoriano del Río en la que recibió una cornada envainada, que más tarde resultó ser más aparatosa de lo que parecía. El propio torero comunicaba a través de sus redes sociales que sufría una cornada interna en el muslo derecho, en concreto en el primero de los dos toros que lidió aquel domingo 16 de marzo, junto a Castella y Roca Rey. Aquel percance le llegó en el recibo capotero y aunque en un primer momento no impidió a Manzanares completar su faena e incluso torear su segundo ejemplar de la tarde, finalmente aquella herida interna le obligó a pasar por el quirófano para ser intervenido iniciando más tarde un proceso de recuperación muy largo y doloroso.

Aquella intervención se produjo dos días más tarde de la cornada en la Clínica La Salud de Valencia. Una lesión, que afectó al músculo vasto interno del muslo derecho, resultando ser más severa y profunda de lo que mostraban las pruebas previas. De hecho, los facultativos encontraron una herida de mayor profundidad y un orificio más amplio de lo esperado, lo que hizo necesario el uso de una prótesis para cerrar correctamente la zona dañada. Todo aquel proceso mantuvo al torero casi un mes parado y recuperándose con mucho dolor y realizando constantes esfuerzos por reaparecer.

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Pero todo aquello ya pasó y Manzanares afronta con toda la ilusión su compromiso de esta tarde en Fallas. Para su tarde de Valencia, Manzanares ha basado la preparación en el campo, en la soledad del campo extremeño donde posee la finca que en su día compró su padre y maestro. Allí se ha encerrado, de manera casi monacal para que mente y cuerpo estén únicamente dedicados al toro.