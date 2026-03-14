Fallecimiento
Muere a los 91 años la actriz Gemma Cuervo
La artista barcelonesa construyó una larga carrera y siguió muy presente en la memoria del público hasta sus últimos años
La actriz Gemma Cuervo ha muerto a los 91 años, poniendo fin a una carrera de más de seis décadas en la que se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas de la interpretación en España. Nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una trayectoria muy amplia en teatro, cine y televisión, aunque para buena parte del público siempre será recordada por su papel de Vicenta en series tan populares como Aquí no hay quien viva y La que se avecina.
A lo largo de su vida profesional, participó en más de 60 montajes teatrales y en numerosos proyectos audiovisuales, lo que la consolidó como una de las grandes referencias de la escena española. Su popularidad creció aún más en televisión gracias a las comedias creadas por los hermanos Caballero, que acercaron su trabajo a nuevas generaciones y reforzaron su peso dentro de la ficción nacional.
En su etapa más reciente, había optado por una vida pública más discreta, centrada sobre todo en su entorno familiar y en el cuidado de su salud. Pese a esa menor exposición, seguía siendo una figura muy presente tanto para el público como para sus compañeros de profesión, que solían destacar su cercanía y su profesionalidad.
Según se ha informado, la capilla ardiente quedará instalada este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, desde las 10.00 horas.
La familia ha comunicado la noticia a través de una nota remitida a los medios: “Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos”.
Gemma Cuervo deja tras de sí una carrera reconocida con importantes galardones, entre ellos el Premio Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro en 1965 y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en 2018. Para los espectadores más jóvenes, su imagen quedó especialmente ligada a sus papeles en Aquí no hay quien viva y La que se avecina.
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