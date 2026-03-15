Carlos Segarra: un auténtico "rebelde" sin causa que vuelve a actuar en Alicante

Ficha técnica Los Rebeldes: Carlos Segarra (voz y guitarra), Miguel Ángel Escorcia (guitarra y voz), Celso Sierra (bajo, contrabajo y coros), Cuti Vericad (piano, teclados y coros), Nacho Álvarez (batería, percusión y coros), Dani Nel·lo (saxo, guitarra armónica y voz). Procedencia: Finestrat Discos:Cerveza, chicas y… rockabilly (1981), Esto es rocanrol (1984/EP), Rebeldes con causa (1986), Preferiblemente vivos (1987), Más allá del bien y del mal (1988), En cuerpo y alma (1990), Héroes (1991), La rosa y la cruz (1993), Básicamente... Rebeldes (1995), Carne para tiburones (1997), Vicios y virtudes (1999), Rebeldes y Rebeldes (2003), Más sabe el diablo (2008), A flor de piel (2016), Rock Ola Blues (2019), Al Este del Edén (2025), Gente estridente (2026/EP). Año de comienzo: 1976

Está muy manido eso de que los viejos rockeros nunca mueren. Lo que quizás no se dice tanto es que ese sabor del rock añejo está sustentado en la actualidad por muy pocos artistas a nivel nacional. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el legendario Carlos Segarra. Afincado en Finestrat desde hace más de 20 años, el líder de Los Rebeldes sigue dando rienda suelta a su creatividad y acaba de publicar el EP Gente estridente, un disco que editarán próximamente en formato vinilo y que presentarán en directo el sábado 21 de marzo en la Sala The One de San Vicente del Raspeig. Además, la formación contará con la participación del reconocido saxofonista Dani Nel·lo, un miembro clave en los años dorados de la banda.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Los Rebeldes se han consolidado como una de las formaciones más influyentes del rock and roll en España, responsables de canciones que han marcado a varias generaciones como Mediterráneo, Bajo la luz de la luna o Mescalina; que sonarán todas en vivo en Alicante. "Si yo voy a ver un concierto de los Rolling Stones, quiero escuchar Satisfaction. Siento que hay canciones que tienen que estar sí o sí en el repertorio porque es parte de un trato que hemos hecho con el público que ha pagado una entrada para vernos y cantar sus canciones favoritas", explica el músico a INFORMACIÓN. El concierto, no obstante, servirá también para presentar su nuevo trabajo discográfico, un álbum que mantiene la esencia rockabilly que ha acompañado al grupo desde sus inicios, pero que incorpora la madurez adquirida tras más de 45 años de carrera.

Tiempos de regreso

La banda está viviendo una segunda juventud debido, principalmente, al regreso de lo retro. Carlos Segarra se ríe al admitir que ni él mismo podría haber augurado el regreso de la moda del vinilo: "De hecho todavía no tenemos la edición física de este último álbum porque hay cola en la fábrica", ironiza. Y es que es verdad, una persona que se ha criado con lo físico vive de una manera especial, y con extrañeza, este regreso al pasado.

Carlos Segarra durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

"La música antes se vivía de manera más pasional y espero que eso también venga ahora. Vivíamos comprar un disco como una ceremonia. Primero tenías que reunir el dinero, luego coger el autobús e ir a la tienda de discos. Mirabas las cubetas, buscabas el álbum que querías… En algunas tiendas incluso había auriculares para escuchar el disco antes de comprarlo", recuerda. "Escuchabas de principio a fin el disco mientras leías todos los créditos: quién había tocado la pandereta, quién había producido el disco, dónde se había fabricado… Hasta el olor de un disco nuevo. Esa experiencia hay una generación que ya no la conoce".

Es un punto casi fetichista del arte como algo material, reivindicando ese punto por encima del libre albedrío de las redes sociales y las plataformas que, no obstante, tienen algo positivo: "Hoy las redes sociales han sustituido en parte a las radios y televisiones musicales que existían en los 70, 80 y 90. Antes había programas donde los músicos tocaban en directo. Para salir en televisión tenías que saber tocar. Ahora es diferente, pero también tiene su lado positivo: plataformas como Spotify pueden servir para descubrir música nueva. Es muy importante que estés escuchando a Los Rebeldes y el algoritmo automáticamente te recomiende bandas relacionadas, eso te permite descubrir de manera muy sencilla", subraya. "Ahora solo falta que Spotify nos pague lo que nos merecemos", exclama Segarra.

Porque el músico catalán afincado en Alicante es un auténtico rebelde sin causa. La rapidez con la que habla es acorde al ritmo vertiginoso del rock and roll que fluye por sus venas. Desde su primer concierto con 14 años en el colegio, descubrió un mundo del que jamás se ha separado. Y es que cuesta pensar en el rock sin Carlos Segarra, que asegura que si no fuese músico hubiera ejercido de científico. Su nervio puesto a disposición de la ciencia sería algo digno de ver. Quizás así tendríamos en tiempo récord un elixir de la vida eterna o habríamos erradicado una de estas enfermedades que no tendrían que existir jamás.

Contenido original

Es fascinante escuchar un disco de Los Rebeldes en 2026 y que suene completamente original. Una esencia que hace tiempo no se ve en la música. "Yo me considero más un coleccionista de canciones que un músico. Me he criado escuchando canciones buenísimas cada semana y con ese nivel de referencia no puedes escribir cualquier cosa", explica Segarra. El momento de los himnos ya se quedó atrás. Ahora las canciones tienen una fecha de caducidad muy rápida, pero a pesar de ello, el líder de Los Rebeldes tiene claro que él prefiere nadar a contracorriente de todo y de todos.

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"Intento hacer canciones que a mí me gustaría escuchar en la radio. En Gente estridente elegí seis temas como si fueran seis singles, como se hacía antes", y eso hará que dentro de unos años, alguna de esas canciones, como Mañana veremos o Dame una canción, se queden de por vida en un cancionero que sigue creciendo. El de un grupo que es historia de la música y que la gente podrá disfrutar en vivo San Vicente del Raspeig.