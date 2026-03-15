Fallece el escultor y pintor Pepe Azorín, creador de la emblemática mano de la UA
El artista, afincado en Altea, deja una extensa trayectoria con exposiciones y esculturas en espacios públicos
El escultor y pintor Pepe Azorín ha fallecido este domingo a los 86 años. Nacido en Yecla (Murcia) y afincado en Altea desde 1979, el artista desarrolló una larga y reconocida trayectoria, especialmente vinculada a la escultura en espacios urbanos. El artista era además licenciado por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Entre sus obras más conocidas destaca "Dibuixar l’espai" o "Dibujar el espacio", la gran escultura de una mano sujetando un lápiz situada en el campus de la Universidad de Alicante (UA), que con el paso de los años se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del campus.
La familia ha asegurado a este diario que el artista permaneció activo hasta prácticamente sus últimos días. De hecho, continuó dibujando a diario hasta la semana pasada, "con una fuerza y emoción increíbles".
Velatorio
El velatorio se celebrará a partir de este lunes a las 9 horas en el tanatorio de la Marina Baixa, en Villajoyosa. A las 13 horas tendrá lugar un responso y la familia permanecerá en la sala hasta las 16 horas.
Una de sus últimas exposiciones se encuentra todavía en el Palau Altea bajo el título "Temps a Altea". En ella, están las obras realizadas durante el último año y medio. En la inauguración de aquella muestra el pasao mes de octubre, el propio artista confesaba que "no me canso de seguir creando".
Larga trayectoria
La escultura de la mano, instalada en la Universidad de Alicante, cumplió 25 años en 2023, fecha en la que Azorín recibió el Premio Maisonnave de la UA. En una entrevista concedida entonces a INFORMACIÓN, el artista definía la obra como "una oda a la investigación y a la creación". "Les di a la Universidad un boceto y añadimos el lápiz. Es un símbolo de la investigación, dibujar y crear sobre cosas. Las manos son las que trabajan y las mandamos desde el cerebro", explicaba.
Igualmente, en el paseo marítimo del Bol, junto a la playa del mismo nombre y frente al mar Mediterráneo en su querida Altea, el artista también creó una escultura de bronce titulada "L’abraç". Fue en 2023 y en ella se observa el torso desnudo de un hombre y una mujer fundiéndose en un abrazo.
Afincado en la provincia desde 1970, Azorín desarrolló gran parte de su carrera desde este territorio y participó en más de 900 exposiciones en España y en distintos países. En 2017 fue distinguido con el Premio 9 d’Octubre de la Generalitat.
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