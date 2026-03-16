Cerca de un centenar de personas despiden al artista Pepe Azorín en La Vila

Alrededor de un centenar de personas han asistido este lunes en La Vila Joiosa al funeral del pintor, grabador y escultor Pepe Azorín, fallecido este domingo y muy vinculado a la vida cultural de la localidad. La misa corpore insepulto, celebrada en la tanatorio de La Vila, ha estado oficiada por el párroco del municipio, Francisco Morató, y ha reunido a familiares, representantes institucionales, artistas y vecinos que han querido dar el último adiós al creador.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, y la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, además del exdiputado y exsenador Ángel Franco. También han acudido profesores del IES Bellaguarda de Altea, centro en el que Azorín ejerció como docente, así como distintas figuras del ámbito cultural. Entre ellas, la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), Rosa Castells; el artista plástico Joan Castejón; o el historiador Emilio Soler.

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Un momento de la misa realizada en La Vila para despedir a Pepe Azorín / Diego Coello

Otros de los asistentes destacados han sido la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el director de la Biblioteca Municipal de Altea, Ignaci Beltrán; el editor e impresor Josep Joan Lanuza; y el coleccionista de arte Diego Martínez, entre otros. El funeral ha congregado también a numerosos vecinos y amigos procedentes de Altea, Alicante y otros puntos de la provincia, que han querido acompañar a la familia del artista en esta despedida. Asimismo, desde el tanatorio de La Vila han anunciado que el último viernes de este mes, el 27 de marzo, se celebrará una misa por el eterno descanso del alma de Pepe Azorín.