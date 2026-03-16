Cerca de un centenar de manifestantes se concentran frente al Teatro Principal de Alicante al grito de "Palestina libre"

Un recital de música clásica programado por la Sociedad de Conciertos de Alicante, con la participación de músicos israelíes, ha congregado a cerca de un centenar de manifestantes que, al grito de "Palestina libre", han tratado de boicotear el inicio del acto previsto. Con el fin de evitar altercados, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad y estableció un perímetro acordonado en las inmediaciones del recinto, dentro del cual permitió que los asistentes a la protesta se manifestaran de forma localizada.

En la concentración participaron más de medio centenar de colectivos sociales de la provincia que reclamaban la cancelación del concierto del cuarteto Jerusalem Quartet en el Teatro Principal de Alicante "por su complicidad con el genocidio palestino". El recital, incluido en la programación de la temporada 2025/2026 de la Sociedad de Conciertos, había suscitado previamente la reacción de diversas entidades debido a los supuestos "vínculos" del conjunto con instituciones del Estado de Israel, lo que califican como un "uso de la cultura como herramienta de proyección política internacional".

Durante la protesta, los organizadores también denunciaron que los efectivos policiales les impidieron repartir panfletos informativos entre los viandantes, lo que, según señalaron, limitó en gran medida el alcance de su movilización. Asimismo, el cordón policial se situó en el flanco derecho del Teatro Principal, junto a la entrada destinada a los artistas, circunstancia que impidió que los manifestantes pudieran dirigirse directamente al público que acudía al recital.

Concentración frente al Teatro Principal contra el concierto de Jerusalem Quartet / Rafa Arjones

Entre consignas como "Fora sionistes dels nostres teatres" o "Contra el imperialisme, solidaritat", los participantes desplegaron banderas palestinas "en solidaridad con el pueblo palestino", según proclamaban durante la concentración. Los colectivos críticos sostienen, y así lo trasladaron tanto a la Sociedad de Conciertos de Alicante como al Teatro Principal, que el cuarteto mantiene vínculos con el Estado israelí "y más concretamente con su aparato militar, desde 2003".

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Ese año, según argumentan, el conjunto obtuvo el estatus de Músicos Distinguidos de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que el colectivo impulsor de la protesta interpreta como un intento de "lavado de imagen del régimen de extrema derecha de apartheid, colonialismo de asentamiento y genocidio de Israel sobre el pueblo palestino". Ante esta situación, medio centenar de organizaciones acordaron reclamar la cancelación del concierto. Al no obtener respuesta a sus peticiones, decidieron movilizarse este lunes en las inmediaciones del teatro antes del inicio del recital. Por lo que respecta al concierto, se ha desarrollado con total normalidad.