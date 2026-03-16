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La Comisión Cívica de Alicante se despide de Pepe Azorín: "Tuvo un gran compromiso con la memoria democrática"

La entidad para la Recuperación de la Memoria Histórica lamenta "profundamente" el fallecimiento del artista y valora "su sensibilidad y su valiosa contribución" a las iniciativas de la comisión

Fallece el escultor y pintor Pepe Azorín, creador de la emblemática mano de la UA

Fallece el escultor y pintor Pepe Azorín, creador de la emblemática mano de la UA / Diego Coello

Juan Fernández

Juan Fernández

La Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica se ha pronunciado ante la noticia del fallecimiento, este domingo, del pintor, grabador y escultor José Díaz Azorín, conocido en el mundo del arte como Pepe Azorín. A través de un comunicado, han lamentado “profundamente” la muerte del artista, “cuya trayectoria artística estuvo acompañada de un generoso compromiso con las iniciativas de memoria democrática”.

En este sentido, la comisión ha agradecido “su generosidad, su sensibilidad y su valiosa contribución a un proyecto colectivo que une creación artística y compromiso cívico”. La relación entre el artista y la organización se forjó a lo largo de los años gracias a su colaboración desinteresada y constante, aportando obra propia y participando en diversas actividades culturales, entre ellas las distintas ediciones de la exposición colectiva +Cien Artistas Solidarios.

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Por último, la entidad ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de Pepe Azorín, así como “a todas las personas que compartieron con él su vocación artística y su compromiso con la memoria democrática”. Su huella cultural sigue presente a través de esculturas y exposiciones. De hecho, una de sus últimas muestras permanece todavía abierta al público en el Palau Altea bajo el título Temps a Altea, donde se muestran las obras realizadas por el artista durante el último año y medio.

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