La historia del puñetazo que rompió una de las amistades más famosas de la literatura: Vargas Llosa y García Márquez nunca volvieron a ser los mismos

Hubo un tiempo en que Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez formaban una de las alianzas más admiradas de la literatura en español. Se leían, se defendían, compartían amistad y representaban juntos el gran momento del llamado boom latinoamericano, esa generación de autores que llevó la narrativa hispana a una dimensión mundial.

Parecían un tándem natural. Dos escritores de primer nivel, dos figuras centrales de una misma época y dos nombres que, durante años, casi se pronunciaban en la misma frase. Pero todo saltó por los aires con un episodio tan breve como inolvidable: un puñetazo.

Ese golpe, lanzado por Vargas Llosa a García Márquez en 1976, en Ciudad de México, se convirtió en el principio del fin de una amistad que ya no se recompondría. La escena ha pasado a la historia literaria casi como una leyenda, en parte porque se conoce el hecho, pero nunca se aclaró del todo el motivo real de la ruptura. Aunque se especuló sobre diferencias políticas, la causa principal se atribuye a un lío de faldas o un malentendido personal relacionado con Patricia, la esposa de Vargas Llosa, a quien García Márquez habría consolado o tratado de ayudar durante una crisis matrimonial previa.

"Esto, por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona"

"Esto, por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona", aseguran algunos que le dijo el peruano al colombiano tras propinarle el puñetazo. Se especuló en su momento con que el autor de "Cien años de soledad" habría revelado a la mujer de su amigo alguna infidelidad suya.

Lo que sí está claro es que aquel momento cambió por completo la relación entre ambos. A partir de entonces, la cercanía desapareció, el silencio sustituyó a la amistad y se abrió una distancia que duró décadas. Para el mundo de la cultura, el impacto fue enorme: dos de los escritores más grandes del siglo XX dejaban de hablarse y lo hacían de forma abrupta, casi novelesca.

Pacto de silencio

Ninguno de los dos escritores habló abiertamente sobre el tema a lo largo de los años, manteniendo un pacto de silencio, aunque el hecho fue presenciado por testigos en el preestreno de un documental.

La historia tiene todavía más fuerza porque antes había habido verdadera admiración. Vargas Llosa no solo respetaba a García Márquez: llegó a dedicarle uno de los estudios más importantes sobre su obra, Historia de un deicidio, una lectura crítica que mostraba hasta qué punto lo consideraba un autor mayor. No eran simples colegas. Había entre ellos un vínculo intelectual muy sólido y una relación personal estrecha.

Por eso el contraste resulta tan potente. Pasaron de representar una amistad brillante entre dos gigantes de las letras a protagonizar una de las rupturas más comentadas de la literatura contemporánea. Y todo concentrado en una imagen que sigue persiguiendo a ambos: la del día en que Vargas Llosa golpeó a García Márquez y cerró una etapa para siempre.

El silencio respecto a la agresión ha alimentado aún más el mito. No se trata solo de una pelea entre escritores, sino de una de esas historias en las que la realidad parece escrita como si fuera ficción.

También por eso sigue interesando tanto. Porque une tres elementos muy difíciles de resistir: talento, amistad rota y misterio. No fue una rivalidad literaria de manual ni una disputa pública prolongada. Fue un corte seco, una fractura repentina que convirtió una gran amistad en un territorio vedado.

La historia de Vargas Llosa y García Márquez funciona tan bien porque tiene algo de símbolo. Resume la intensidad de una época irrepetible de la literatura en español, pero también recuerda que detrás de los grandes nombres había egos, heridas, lealtades y conflictos tan humanos como los de cualquiera.

Y ahí está el verdadero gancho de esta historia: durante años fueron inseparables, pero bastó un solo gesto para cambiarlo todo.