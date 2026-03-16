El Street Food Market llega a Mutxamel tras cancelar en Alicante por el mal tiempo

Cultura y gastronomía se dan la mano para una nueva edición del Street Food Market. La programación, que inicialmente estaba prevista en la Plaza Séneca de Alicante, mantiene el grueso de sus actividades después de tener que cancelar debido al mal tiempo durante el fin de semana de su celebración (previsto inicialmente del 6 al 8 de marzo). Pese a dicho contratiempo, la organización ha conseguido conservar las actividades culturales y la programación de artistas, y trasladarlos al parque Canyar de les Portelles de Mutxamel del 20 al 22 de marzo.

La inauguración tendrá lugar el viernes con el concierto del reconocido cantante y humorista Pablo Carbonell. El sábado el escenario acogerá las actuaciones de dos grupos de versiones: Keeng (tributo a Queen) y Control Stone (tributo a The Rolling Stones), además de los directos de Chiki Lora y Xeco Rojo. El domingo la programación continuará con actividades familiares, cuentacuentos y música para todos los públicos.

Una edición anterior del Street Food Market, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Todas las actividades contarán con entrada libre y finalizarán a la medianoche, excepto la jornada del domingo, que se desarrollará hasta las 17 horas. Asimismo, las actividades el viernes arrancarán a partir de las 19 de la tarde, mientras que durante el fin de semana el horario iniciará a las 12 horas. En ese horario, el público podrá disfrutar de la zona de foodtrucks donde, entre otras cosas, se podrá descubrir la cocina callejera realizada por chefs y cocineros especializados en street food, que buscarán reinterpretar algunos platos internacionales.

Las caravanas gastronómicas ofrecerán propuestas para todos los gustos, como tacos y especialidades mexicanas, platos de inspiración thai, recetas tradicionales de Colombia, carnes y sabores de Argentina o elaboraciones de cocina japonesa, entre muchas otras opciones. Una mirada a la gastronomía internacional que tendrá también su apoyo cultural en el parque Canyar de les Portelles de Mutxamel.

El cartel de la edición del Street Food Market, con la imagen de Pablo Carbonell / INFORMACIÓN

Dos actuaciones de renombre: Pablo Carbonell y Chiki Lora

El polifacético artista gaditano Pablo Carbonell será uno de los protagonistas del Alacant Street Food Market, quien actuará el viernes 20 de marzo a las 21 horas totalmente gratis. En su espectáculo, desplegará su inconfundible mezcla de música, humor e ingenio. Con una trayectoria que abarca la canción de autor, la televisión, el cine y la literatura, Carbonell realizará una actuación cercana, divertida y cargada de personalidad, conectando con el público a través de su carisma y su estilo único.

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Una oportunidad excepcional para disfrutar en directo de uno de los creadores más versátiles y queridos del panorama cultural español al que se suma otro artista consolidado a nivel nacional: el cantautor español Chiki Lora. El músico afronta su trayectoria en solitario con un estilo personal que mezcla rumba, rock y canción de autor. Con letras cercanas y una fuerte conexión con el público, sus directos destacan por la energía, la honestidad y el carácter festivo que han marcado su carrera desde sus inicios. Su actuación en directo será el sábado 21 de marzo a las 20 horas.