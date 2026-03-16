El Taller Tumbao de Alicante acoge un concierto en homenaje a la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016
El concierto, titulado Memoria viva, arte y resistencia. Hasta la raíz: justicia para Berta Cáceres, se realizará el miércoles 18 de marzo a las 19 horas en la sala alicantina
En homenaje a Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista y activista medioambiental hondureña asesinada en 2016, la sala Taller Tumbao de Alicante, ubicada en el número 31 de la calle Arquitecto Guardiola, en el barrio de Benalúa, acogerá un concierto especial con la participación de Karla Lara y Yunior Velásquez. La iniciativa, que se desarrollará el miércoles 18 de marzo, está organizada por el colectivo Entrepobles y el propio espacio cultural.
Karla Lara, cantautora hondureña y reconocida defensora feminista y comunicadora popular, ofrecerá una actuación que combinará música con testimonios sobre la defensa del territorio y de los derechos humanos en Honduras. A través de sus intervenciones, denunciará también la impunidad que rodea los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. En el escenario estará acompañada por Yunior Velásquez, productor musical y multiinstrumentista.
El concierto, titulado Memoria viva, arte y resistencia. Hasta la raíz: justicia para Berta Cáceres, comenzará a las 19 horas. La asistencia es abierta mediante una aportación simbólica de dos euros y dicha actividad cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, a través del programa Cooperació Valenciana. De esta manera, el Taller Tumbao cuenta con una nueva actividad que se suma a una programación que cuenta con música en acústico, recitales de poesía, microteatro, sesiones de improvisación y microteatro.
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