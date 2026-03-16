El violonchelista Luis Aracama Alonso gana el Premio Sociedad de Conciertos de Alicante-Oftalvist

La interpretación que ha realizado el violonchelista natural de Ponferrada, Luis Aracama Alonso, del primer movimiento del Concierto op. 104 para violonchelo de Dvořák, de la Sonata para violonchelo y piano de Debussy y de las Variaciones sobre un tema de Rossini de Martinů, le ha valido para que el jurado le haya otorgado, por unanimidad, el primer premio en el XLI Premio Sociedad de Conciertos de Alicante-Oftalvist, celebrado este lunes en el Conservatorio Superior de Música de Alicante.

El joven músico se ha mostrado muy satisfecho con la decisión del jurado, que le otorga un premio en metálico de 3.000 euros, un diploma acreditativo y la posibilidad de participar en un recital dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. “Me hace mucha ilusión tocar en un programa en el que participan algunos de los mejores músicos del mundo”, ha señalado.

Foto de familia durante la celebración de la jornada de la Sociedad de Conciertos / INFORMACIÓN

Un promotedor violonchelista español

Aracama está considerado uno de los violonchelistas más prometedores de su generación. Estudia desde 2018 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con Iván Monighetti, donde ha recibido en dos ocasiones el premio al alumno más sobresaliente. Ganador de diversos premios internacionales, ha actuado por toda Europa y el pasado mes de noviembre se presentó junto a la Orquesta de la Escuela en el Carnegie Hall de Nueva York. Seleccionado por el Verbier Festival, Gstaad Academy y Solsberg Festival, ha compartido escenario con músicos como I. Monighetti, C. Poppen, C. Palermo, M. Gulyas, A. Pilsan o J. Vogler, entre otros.

El segundo premio ha recaído en el saxofonista eldense Manuel Mondéjar Amat, que ha interpretado la Sonatine de Pascal y el Concerto de Dubois. Se trata de un músico destacado por su sólida formación académica y por los numerosos premios obtenidos tanto a nivel individual como en música de cámara junto a la agrupación Makridal Quartet. Como solista, ha actuado con diversas orquestas y en distintos escenarios del territorio nacional e internacional. En la actualidad amplía sus estudios en Bruselas con el saxofonista, compositor y director Vincent David. El segundo premio está dotado con 1.000 euros y diploma.

El segundo premio ha recaído en el saxofonista eldense Manuel Mondéjar Amat / INFORMACIÓN

El jurado entrega dos menciones honoríficas

Además, el jurado ha concedido dos menciones honoríficas a la violinista Cecilia Novella Genovés y a la pianista Tsisana Kikabidze. Por su parte, el miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad de Conciertos de Alicante, Alfonso Ramón-Borja, ha manifestado su agradecimiento a Oftalvist por su apoyo a esta iniciativa, cuyo objetivo es ofrecer una oportunidad a los jóvenes talentos que dedican su vida y su esfuerzo a la música clásica.

Noticias relacionadas

Ha destacado que “cada año contamos con músicos más jóvenes, con una formación más sólida y una calidad artística creciente. Estamos muy satisfechos por la creciente participación de artistas jóvenes y tan bien preparados”. El jurado ha estado presidido por Ana María Flori, acompañada por Jesús María Gómez, María Moncunill, Segundo Fernández y Vicente Antón.