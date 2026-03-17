La actriz Clara Lago visitará Alicante para recibir un premio en reconocimiento a su trayectoria en el mundo del cine

Clara Lago seguirá los pasos de Adriana Ugarte, Javier Pereira o Verónica Echegui y unirá su carrera con Alicante. La actriz de películas como Ocho apellidos vascos o Tengo ganas de ti recibirá el Premio Ciudad de Alicante del 23º Festival Internacional de Cine de Alicante en reconocimiento a su trayectoria en el mundo del cine. Con este reconocimiento, que pretende distinguir anualmente la labor de jóvenes actores y actrices del país, el festival condecorará la carrera de una de las actrices más destacadas del panorama audiovisual español.

A lo largo de su trayectoria, Clara Lago ha participado en numerosas producciones de gran éxito tanto en cine como en televisión y, debido a esto, el certamen cinematográfico ha decidido otorgarle este galardón. En ese sentido, el director del festival, Vicente Seva, ha destacado que “Clara Lago es una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro cine. Su trayectoria muestra una gran capacidad para adaptarse a distintos géneros y registros interpretativos, y estamos muy orgullosos de poder reconocer su carrera en esta nueva edición”.

La actriz Clara Lago, Premio Ciudad de Alicante, en una foto cedida / Antonio Rubial

El galardón se entregará durante la gala inaugural del certamen, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en el Teatro Principal de Alicante. La actriz, que acudirá a recoger el premio, ha agradecido el reconocimiento señalando que “me siento muy agradecida por recibir el Premio Ciudad de Alicante y por pasar a formar parte de una lista de premiados con tanto talento y a quienes admiro profundamente. Recibo este reconocimiento con mucha ilusión".

El pasado año la actriz galardonada con esta condecoración fue Adriana Ugarte, y la lista de profesionales condecorados con este premio también incluye nombres como Javier Pereira, Nathalie Poza, Dani Rovira, Inma Cuesta, Juana Acosta, Verónica Echegui, Irene Escolar, Marian Álvarez, Mario Casas, Lucía Jiménez, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Fernando Tejero, Pilar López de Ayala, Hugo Silva o Marta Etura.

Una trayectoria de prestigio en el cine español

Clara Lago inició su carrera como actriz a una edad muy temprana, participando en producciones televisivas y cinematográficas que pronto la situaron como una de las jóvenes promesas del cine español. En 2002 fue nominada al Premio Goya como mejor actriz revelación por su trabajo en El viaje de Carol, película dirigida por Imanol Uribe.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en películas de gran éxito como Ocho apellidos vascos, uno de los mayores fenómenos de taquilla del cine español, y su secuela Ocho apellidos catalanes, así como en títulos como Tengo ganas de ti, Al final del camino, La cara oculta o El juego de las llaves, entre otros. Por su parte, en televisión también ha desarrollado una destacada carrera, participando en series y proyectos que han consolidado su presencia en el panorama audiovisual.

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Clara Lago recogerá su premio en la gala inaugural, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en el Teatro Principal de Alicante / Antonio Rubial

Con todo esto, el Festival de Cine de Alicante ha hecho público uno de los grandes alicientes de esta 23º edición, que se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026 y contará con proyecciones, encuentros con profesionales del sector, conferencias y diversas actividades dedicadas al mundo del cine. En esta ocasión, el certamen cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, el Institut Valencià de Cultura, À Punt Mèdia y otras empresas colaboradoras.