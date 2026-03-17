Fallece el pintor Xavier Casals, referente del paisajismo mediterráneo, a los 75 años

En la madrugada del lunes falleció a los 75 años de edad el pintor Xavier Casals Ferrer en su casa de la localidad alicantina de Sella, en la Marina Baixa. Nacido en Roses (Girona), Casals destacó a finales de la década de los años 70 y principios de los 80 por las decoraciones coloristas de los muros de algunos de los bares emblemáticos de la movida alicantina, como el Yerbeta. También fue un pintor de paisajes mediterráneos, concretamente del valle de Sirventa, donde residía desde 1979.

Su paleta reunía el cromatismo radical y la tradición pictórica plein air (pintura al aire libre), en la estela de algunos maestros locales como Emilio Varela o Xavier Soler. También cultivó interiores y bodegones, en los que retrataba objetos con una carga de memoria y simbolismo.

Autorretrato de Xavier Casals / Xavier Casals

Entre sus exposiciones individuales, destaca la muestra antológica celebrada en Sala Municipal de Exposiciones de Alicante en marzo de 1988 o la del Centro Cultural Ferrerias de Menorca en 1977. La muestra balear fue la primera que expuso en solitario. Desde entonces, su obra estuvo presente en distintos puntos de las provincias de Menorca, Alicante y Girona (con especial cariño a su ciudad natal, Roses).

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En 1981 participa en la tercera Convocatoria de Artes Plásticas de la Diputación Provincial de Alicante y a lo largo de su trayectoria artística obtuvo galardones como el Tercer Premio Ciudad de Vila Joiosa (1980) o el Tercer Premio en el XVII Salón de Primavera del Ateneo Mahón de Menorca (1978).