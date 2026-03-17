Love of Lesbian cierra el cartel del Spring Festival 2026, que confirma su distribución por días
El festival, que se celebrará el viernes 29 y el sábado 30 de mayo en el Multiespacio Rabasa de Alicante, pondrá a la venta el miércoles el primer cupo limitado de entradas de día
La incógnita se ha resuelto y ese último cabeza de cartel para la nueva edición del Spring Festival 2026 será Love of Lesbian. El grupo catalán es una de las bandas más influyentes del indie español, conocido por su estilo que mezcla pop, rock alternativo y letras muy narrativas. De esta manera, capitaneados por su líder Santi Balmes, estarán encabezando una edición en la que también hay otros referentes del género como Carolina Durante, Siloé o La M.O.D.A.
Su anuncio, dentro de la gira de celebración de su 25 aniversario en la música, viene acompañado con la distribución del cartel por días y de la salida a la venta del primer cupo de entradas de día, que estarán disponibles de forma limitada a partir de este miércoles. El festival, que repite ubicación y se afincará en el Multiespacio Rabasa de Alicante, se llevará a cabo el viernes 29 y el sábado 30 de mayo.
Asimismo, la primera jornada estará encabezada por Carolina Durante junto con Siloé, Xoel López, Sexy Zebras o Natalia Lacunza. El día se completará con Ginebras, el pop luminoso de Paula Mattheus, la diversión de Ladilla Rusa y el esperado regreso de la banda británica Temples.
El sábado llegará uno de los momentos más especiales del festival con el concierto de Love of Lesbian, que celebran sus 25 años de carrera dentro de una gira muy especial antes de despedirse de los escenarios. Junto a ellos, también estarán actuando La M.O.D.A., Dorian, Ultraligera, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, Malmö 040, Marina Reche y NeoverbeNeo.
Este festival está gestionado por la promotora alicantina Producciones Baltimore y se desarrollará en un recinto que contará con dos escenarios, una zona de descanso y una cuidada oferta gastronómica. De esta manera, continúa posicionándose como una de las ofertas culturales más esperadas en la provincia para los meses de primavera.
Tipos de entradas a la venta: de los abonos VIP a los pases de día
Para todos los interesados en adquirir una entrada para la nueva edición del Spring Festival de Alicante, ya están disponibles los abonos premium y los generales para ir ambos días. En los dos casos, la entrada permite la entrada y salida del recinto sin coste adicional. Además, el abono premium permite el acceso a una zona con aforo reducido para que los asistentes puedan disfrutar de los conciertos con mayor comodidad.
En ambos casos, los precios irán subiendo conforme se vayan agotando los cupos limitados de entradas. Actualmente, el abono general tiene un precio de 66,99 euros, mientras que la experiencia premium asciende a 119,99 euros. Las entradas pueden adquirise en la página web del festival (springalicante.es/abonos/). Por su parte, la organización pondrá a la venta las entradas individuales de día a partir de este miércoles con unidades limitadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bipartito de PP y Vox recupera la escultura de Salvador Soria que retiró en Elche para poner otra de la Venida de la Virgen
- La ingeniería del pelotazo en Alicante
- Libertad con cargos para el concejal de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia
- La otra 'excepcionalidad' de Les Naus de Alicante: la altura de las viviendas protegidas para discapacitados
- Muere un joven de 28 años al caer desde un acantilado de diez metros de altura en Barranco Rubio de Orihuela Costa
- Barcala anuncia una segunda estación intermodal para Alicante... antes de diseñarse la primera
- Beto Company, tras el Hércules-Real Murcia: 'El resultado es para estar contento, pero debemos mejorar en el juego
- Del nuevo Zara a Les Naus: grandes proyectos que intentan pagar menos impuestos en Alicante