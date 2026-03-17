Love of Lesbian cierra el cartel del Spring Festival 2026, que confirma su distribución por días

La incógnita se ha resuelto y ese último cabeza de cartel para la nueva edición del Spring Festival 2026 será Love of Lesbian. El grupo catalán es una de las bandas más influyentes del indie español, conocido por su estilo que mezcla pop, rock alternativo y letras muy narrativas. De esta manera, capitaneados por su líder Santi Balmes, estarán encabezando una edición en la que también hay otros referentes del género como Carolina Durante, Siloé o La M.O.D.A.

Su anuncio, dentro de la gira de celebración de su 25 aniversario en la música, viene acompañado con la distribución del cartel por días y de la salida a la venta del primer cupo de entradas de día, que estarán disponibles de forma limitada a partir de este miércoles. El festival, que repite ubicación y se afincará en el Multiespacio Rabasa de Alicante, se llevará a cabo el viernes 29 y el sábado 30 de mayo.

Una imagen de una pasada edición del Spring Festival de Alicante / Jose Navarro

Asimismo, la primera jornada estará encabezada por Carolina Durante junto con Siloé, Xoel López, Sexy Zebras o Natalia Lacunza. El día se completará con Ginebras, el pop luminoso de Paula Mattheus, la diversión de Ladilla Rusa y el esperado regreso de la banda británica Temples.

El sábado llegará uno de los momentos más especiales del festival con el concierto de Love of Lesbian, que celebran sus 25 años de carrera dentro de una gira muy especial antes de despedirse de los escenarios. Junto a ellos, también estarán actuando La M.O.D.A., Dorian, Ultraligera, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, Malmö 040, Marina Reche y NeoverbeNeo.

Carolina Durante, durante el Low Festival 2025 en Benidorm / Jose Navarro

Este festival está gestionado por la promotora alicantina Producciones Baltimore y se desarrollará en un recinto que contará con dos escenarios, una zona de descanso y una cuidada oferta gastronómica. De esta manera, continúa posicionándose como una de las ofertas culturales más esperadas en la provincia para los meses de primavera.

Tipos de entradas a la venta: de los abonos VIP a los pases de día

Para todos los interesados en adquirir una entrada para la nueva edición del Spring Festival de Alicante, ya están disponibles los abonos premium y los generales para ir ambos días. En los dos casos, la entrada permite la entrada y salida del recinto sin coste adicional. Además, el abono premium permite el acceso a una zona con aforo reducido para que los asistentes puedan disfrutar de los conciertos con mayor comodidad.

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En ambos casos, los precios irán subiendo conforme se vayan agotando los cupos limitados de entradas. Actualmente, el abono general tiene un precio de 66,99 euros, mientras que la experiencia premium asciende a 119,99 euros. Las entradas pueden adquirise en la página web del festival (springalicante.es/abonos/). Por su parte, la organización pondrá a la venta las entradas individuales de día a partir de este miércoles con unidades limitadas.