Las mejores portadas de discos de rock progresivo toman el Castillo de Santa Bárbara de Alicante

Tener un enclave cultural de la talla del Castillo de Santa Bárbara permite utilizar ese espacio para todo tipo de actividades lúdicas. Con esta intención, ha arrancado una nueva temporada de exposiciones en la fortaleza que prevé dar cabida a tres muestras a lo largo del año. La primera de ellas, SymphonicArt. El arte en el rock progresivo y sinfónico, se ha inaugurado este martes con la presencia de la concejala de Turismo, Ana Poquet, y de sus comisarios, Jorge Rodríguez y Toni Navarro, coleccionista y musicólogo.

Esta actividad reúne un total de 50 portadas de discos de rock sinfónico y progresivo, organizadas en seis secciones, para ofrecer una mirada a la estrecha relación entre la música y el arte visual. En ese sentido, Poquet, cuya concejalía tiene encomendada la dinamización turística de Santa Bárbara, ha señalado que el rock progresivo “trasciende lo musical para convertirse en un movimiento artístico en sí mismo, al implicar a artistas, pintores, ilustradores y hasta arquitectos, que dejaron su impronta en las portadas de algunos de los LP más recordados de la música”.

Además, durante la presentación, se ha dado a conocer la programación de actividades para esta primavera, que complementa la oferta cultural. Entre las propuestas destacan el fin de semana medieval, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo; Los misterios del Castillo de Santa Bárbara, una visita teatralizada nocturna con pases programados entre marzo y mayo; y la novedad del Lunes de Mona, que tendrá lugar en el Patio de Armas y el Baluarte de Santa Ana. Asimismo, se ha avanzado una de las próximas exposiciones que se inaugurará en junio, El joven reportero y sus aventuras en el Castillo de Santa Bárbara, que formará parte de la agenda cultural del castillo en los próximos meses.

Un momento de la presentación de la exposición, que contará con 50 portadas de discos / INFORMACIÓN

Una mirada a la música universal de bandas como Pink Floyd o Supertramp

La muestra SymphonicArt, con entrada gratuita y visitable hasta el 15 de junio, abarca desde 1967 hasta la actualidad, aunque la mayoría de las piezas pertenecen a la década de los años setenta, periodo de mayor auge del género. En la muestra se incluyen trabajos de bandas británicas y estadounidenses, así como de grupos destacados de otros países como España, Italia o Francia.

La exposición pone el foco en este universo visual, en el que participaron no solo músicos, sino también diseñadores, pintores, fotógrafos y otros creadores que contribuyeron a definir una estética propia. Entre ellos destacan nombres de proyección internacional como Roger Dean o Storm Thorgerson, junto a otros artistas cuyas obras forman parte de la historia cultural del siglo XX. España, en este sentido, también está representada con artistas como Triana.

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Más allá de su valor artístico, la muestra propone también un recorrido emocional para varias generaciones, evocando recuerdos ligados a la música de bandas tan universales como Pink Floyd, King Crimson, Genesis o Supertramp. La exposición podrá visitarse de lunes a domingo, de 10 a 20 horas, y está dirigida a todos los públicos, con un especial atractivo para quienes vivieron la época dorada de estos discos.