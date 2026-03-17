De todo al negro de Hannibal Laguna al edén de Juan Vidal

Arranca la semana de la moda en Madrid con la Mercedes-Benz Fashion Week, que cuenta con la veteranía de la firma alicantina Hannibal Laguna, que presenta el viernes 20 de marzo su nueva colección, Blacknoir, y antes, este miércoles, el diseñador eldense Juan Vidal, muestra en el OFF (en paralelo al programa oficial) su propuesta Edén.

La apuesta por el negro con todos sus matices de Hannibal Laguna contrasta con las flores y el azul del mar que imperaron en sus anteriores propuestas. Su último trabajo se sumerge en la elegancia del color negro y en su capacidad de evocar el misterio y la sofisticación, inspirado en el maestro del arte Pierre Soulages, que investigó sobre el negro como fuente de luz. Es la suya una colección realizada íntegramente en los talleres de la firma, donde la costura se aborda como un minucioso ejercicio de precisión y excelencia tras cuatro décadas de savoir-faire artesanal.

En Blacknoir el negro se manifiesta a veces de forma absoluta, otras insinuando detalles y bordados; trazando líneas que flotan sobre paños desnudos, espirales geométricas en relieve o gorgueras plisadas a modo de volantes; jugando con la luz y la sombra, mientras los fondos neutros se iluminan con toques de naranja crepúsculo o rojo fuego creando un universo de sensualidad.

Aníbal Angulo, director creativo de Hannibal Laguna, junto a su hermana y cofundadora de la firma, Isabel Angulo, en la pasada edición de MBFW Madrid / Eduardo Parra

La silueta se presenta escultural con cuerpos que se quiebran en pliegues estratégicos y vestidos de líneas arquitectónicas que abrazan el torso, dejando al descubierto hombros y espaldas desnudas. Los volúmenes de las faldas amplían sus perfiles, estrechando la cintura y "evocando la opulenta silueta reloj de arena, adaptada a un contexto actual en el que los efectos traslúcidos le imprimen una imagen fluida, suntuosa y con cierto aire de misticismo", señala la firma de moda creada por Aníbal Angulo y su hermana Isabel.

Especial detalle hay en los bordados, donde "la fusión de texturas aterciopeladas y azabaches facetados con superficie especular es clave" en esta propuesta, en equilibrio entre la modernidad y la elegancia clásica.

Juan Vidal y la coexistencia de Oriente y Occidente

Por otro lado, la perfección en la técnica, el estudio de la fortaleza femenina y la exploración de la seducción son las constantes del trabajo del eldense Juan Vidal.

Boceto de la nueva colección de Juan Vidal, "Edén" / INFORMACIÓN

La nueva colección, Edén, que presenta el miércoles en la Galería de Cristal de Madrid, nace de un viaje relámpago a Estambul, "una irrupción en el destino, apenas 72 horas que se transformaron en un punto de inflexión", señala el diseñador Juan Vidal. "Fue un viaje que abrió un nuevo imaginario; un encuentro con una ciudad donde sensualidad y espiritualidad caminan juntas, donde cada calle parece unir lo humano con algo más grande", explica sobre su propuesta.

Desde esa experiencia surge una narrativa que evoluciona desde la fascinación cultural hasta la mezcla de universos, conectados por un símbolo —la granada— y un leitmotiv: la unión.

El diseñador Juan Vidal / INFORMACIÓN

La granada, fruto antiguo y complejo, es el corazón de la colección. "Un símbolo de espiritualidad, fertilidad y conocimiento, que atraviesa religiones y mitologías. Como esas semillas que coexisten dentro de una misma esfera, la colección propone la coexistencia de mundos distintos: Oriente y Occidente, tradición y contemporaneidad, cuerpo y espíritu".