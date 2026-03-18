Bárbara Lamplugh, la escritora británica que llega a Alicante para presentar su libro por partida doble

La escritora británica Bárbara Lamplugh visitará Alicante por partida doble para presentar su novela El gen rojo. Los próximos 23 y 24 de marzo, la autora abordará en la provincia los entresijos de una obra que aborda la memoria histórica a través de una narración de marcado carácter emocional.

La primera cita tendrá lugar el lunes 23 de marzo, a las 19.45 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, concretamente en la Sala Miguel Hernández. La segunda, se celebrará el martes 24 de marzo en Mutxamel, a las 19 horas, en el Casal del Centre de Muntanyisme.

Portada de "El gen rojo", una novela de Barbara Lamplugh / INFORMACIÓN

La novela narra la historia de una enfermera inglesa durante la Guerra Civil española, entrelazando elementos de amor, pérdida y secretos familiares que atraviesan generaciones. Se trata de un relato que conecta con la memoria histórica y da voz a experiencias personales que durante décadas han permanecido silenciadas.

Sobre la autora británica

Licenciada en Literatura Inglesa y Lingüística, Lamplugh reside en Granada desde 1999, ciudad con la que mantiene un estrecho vínculo personal y creativo. Su trayectoria literaria se inició con la novela Secrets of the Pomegranate, ambientada en Granada, a la que siguió The Red Gene, ahora editada en castellano como El gen rojo en 2024.

La autora británica Bárbara Lamplugh / INFORMACIÓN

Además de su labor como novelista, la autora ha publicado libros de viajes como Kathmandu by Truck y Trans-Siberia by Rail, fruto de sus recorridos por rutas terrestres en los años setenta. Asimismo, ha desarrollado una amplia carrera como traductora, revisora y periodista, con más de un centenar de artículos sobre la vida en España publicados en medios internacionales como The Guardian.

Noticias relacionadas

En los actos intervendrá también Soledad Luque Delgado, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, quien aportará una perspectiva social vinculada a la memoria y la identidad. La presentación cuenta con la colaboración de la Asociación Víctimas Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA). La entrada será libre hasta completar aforo y, en el caso del acto del día 23, podrá seguirse en directo a través de streaming.