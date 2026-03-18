Josep Vicent y Gregorio Nieto publican disco con la London Symphony Orchestra

Acaba de ver la luz Opus 33, romantic cello, el nuevo disco del violonchelista venezolano Gregorio Nieto y el director alicantino Josep Vicent al frente de la London Symphony Orchestra. El titular de ADDA Simfònica y la Argovia Philharmonic de Suiza y el reconocido intérprete latinoamericano, que ha trabajado con prestigiosos directores y músicos como Gustavo Dudamel, Simon Rattle o Claudio Abbado. Ambos abordan en este trabajo obras de Camille Saint-Saëns, Piotr Ilich Chaikovski y Alexander Glazunov, que fueron grabadas en directo en la Iglesia de San Agustín de Kilburn (Londres).

Un momento de la grabación del disco en la Iglesia de San Agustín de Kilburn (Londres) / INFORMACIÓN

Josep Vicent destaca que "este disco lo hemos hecho buscando un sonido conjunto con Gregorio Nieto, el productor Fernando Arias, la London Symphony Orchestra y yo; ese trabajo colectivo es para mí la personalidad esencial y lo más trascendente del disco". El director, que se siente muy orgulloso de esta producción "redonda", remarca además que "es un tour de force para el solista, el violonchelo suena increíble, íntimo, romántico; y Gregorio es un intérprete de enorme capacidad emotiva. Hemos hecho un gran tándem con la orquesta en un espacio emblemático, con una acústica amplísima que ha permitido al productor trabajar con ese gran instrumento sonoro".

La historia del violonchelo de 1740

Nieto realizó esta grabación con un violonchelo Omobono Stradivari (Cremona, c.1740) cedido por Christophe Landon, un reputado luthier francés radicado en Nueva York que apoya la carrera del músico brindándole valiosos instrumentos históricos. El stradivarius fue construido sobre el gran molde B de Antonio Stradivari, padre de Omobono, el preferido por célebres artistas como Mstislav Rostropóvich, Yo-Yo Ma o Jacqueline du Pré, entre otros.

El trabajo discográfico incluye el Concierto para violonchelo y orquesta número 1 en la menor, opus 33 de Saint-Saëns; Chant du Ménestrel, opus 71 de Glazunov; Variaciones sobre un tema rococó para violonchelo y orquesta en La mayor, opus 33 de Chaikovski; y El cisne, de El carnaval de los animales, de Saint-Saëns. El álbum toma el título de las dos obras vertebrales del programa, catalogadas opus 33, un vínculo conceptual que además refleja la importancia de estas piezas en la evolución artística de Nieto desde su infancia. A ellas, se suman dos piezas breves que complementan y enriquecen el repertorio.

Portada del disco "Opus 33 Romantic cello" / INFORMACIÓN

Concierto en Alicante

Gregorio Nieto actuó con ADDA Simfònica, dirigida por Josep Vicent, en el Auditorio de la Diputación de Alicante el 27 de febrero, en un concierto que supuso su debut en España con una orquesta y en el que abordaron un programa, muy celebrado por el público que llenó el aforo, en el que Nieto exhibió "un virtuosismo brillante y calidad lírica" para la crítica, y que incluyó las obras Obertura-Fantasía ‘Romeo y Julieta’ de Chaikovski; Concierto para violonchelo y orquesta número 1 en la menor, opus 33 de Saint-Saëns, que incluye en su último disco; y la Sinfonía número 2 en do menor, opus 17 de Chaikovski.

Excelencia y personalidad sonora

Fernando Arias, director de ARIA classics, sello con diversas producciones nominadas en los Grammy Latinos y americanos, Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA) y la Academia de la Música de España, revela que "la idea del primer disco con orquesta de Gregorio Nieto se gestó en una reunión con él en Nueva York, y pensé que tenía que ser con una gran formación, como la London Symphony Orchestra, y con un director que aportara excelencia técnica y una personalidad sonora muy definida como Josep Vicent, para obtener este resultado fruto de una gran labor artística".

Gregorio Nieto, Fernando Arias y Josep Vicent / INFORMACIÓN

El productor musical e ingeniero de sonido afirma que "Josep Vicent tiene una capacidad especial para moldear el sonido de una orquesta hasta convertirlo en algo casi orgánico, muy reconocible, creando atmósferas sonoras con identidad propia, donde cada color, cada textura y cada respiración musical parecen tener un sentido emocional muy claro. Esa forma de construir el sonido, con una gran interpretación de Gregorio Nieto como solista, era exactamente lo que este álbum necesitaba". Y señala que "este trabajo es un ejemplo de la filosofía del sello: proyectos pensados a largo plazo, con identidad propia y con el máximo respeto por la música y los intérpretes".