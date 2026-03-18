Juan Vidal lleva a la pasarela madrileña un edén hiperfemenino

Tras seis años ausente de la pasarela por excelencia de la moda nacional, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el diseñador de Elda Juan Vidal, que ha vestido en distintas ocasiones a la reina Letizia, a Rosalía o a la actriz Eva Longoria, ha convertido este miércoles la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en un jardín del edén con una colección en la que con cada pieza ensambla un crisol de culturas.

El alicantino, que ha presentado su colección Edén, ha cumplido con la expectación generada con este desfile en el que ha reunido a numerosos compañeros de profesión y rostros populares, como Raquel Sánchez Silva, Palomo Spain. Además, Vidal se ha alzado con el Premio MBFWM a Diseñador Nacional, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid en la pasarela madrileña. El galardón reconoce "una trayectoria consolidada que ha contribuido a expandir la identidad estética del diseño español y a situar su sensibilidad creativa en el imaginario global".

Uno de los diseños del eldense Juan Vidal / J.J.Guillen

El germen, un viaje a Estambul

Como en otras ocasiones, la propuesta de Juan Vidal nace de un viaje, en este caso a Estambul (Turquía), una ciudad que le enamoró por su amalgama de contrastes y olores y que le ha llevado a confeccionar una colección llena de color, flores y frutos, donde no falta el upcycling en tres piezas que nacen de mantas tradicionales de 1890, compradas en un anticuario del Gran Bazar.

El resultado es un chaleco, una falda y una chaqueta de estilo oriental, con pavos reales a los que con delicadeza ha cosido aplicaciones y cristales de colores y ha vuelto a rebordar, "para aportar mayor intensidad a cada pieza", y con la que rinde homenaje a Yves Saint Laurent y a la chaqueta que dedicó a Van Gogh en 1988, indica Efe.

Colección "Edén" de Juan Vidal en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles / Eduardo Parra

"Me cautivó Estambul, cada detalle me inspiraba una pieza y de repente descubrí que estaba todo lleno de la fruta de la granada", sus arilos están presentes en vestidos, faldas y blusas de gasa, ligeras como el viento. Una fruta que, afirma Vidal, es el primer fruto prohibido, antes que la manzana, y está por encima de las cualquier religión. "El verdadero fruto del Edén", detalla el creador, que ve en él un símbolo conectado con todas las culturas "en un momento de caos como el que vivimos ahora".

Esa es la razón principal para que estampados japoneses, indios, occidentales y mediterráneos se intercalen sin que resulten rompedores en una colección que mantiene un hilo conductor claro, con estampados florales en los que la flor Iris, la flor de la fe, es protagonista, además del colorido rosa de los cerezos en flor.

Una invitación a crear comunión

Vidal lanza un menaje poético con el que pretende que sus prendas creen "comunión, todos somos uno, solo tenemos un mundo". Oriente y occidente se cuelan en cuellos mao, mangas japonesas, vestidos caftán, piezas que visten la noche de rojo con vestidos sueltos a los que no les faltan los volantes y donde la nocturnidad también se viste de dorado y plata.

Juan Vidal recibe el Premio a Diseñador Nacional en la pasarela madrileña, que otorga el Ayuntamiento de Madrid / INFORMACIÓN

Una colección que contiene pantalones, faldas y camisas que se superponen sin perder fluidez; los cuellos halter son habituales en vestidos de noche negros con espalda al aire, anudados con cintas que terminan en borlas de flecos. Para el día, el tradicional tejido de rayas de pijama masculino, intervenido con volantes en cascada y pecheras armadas es una de las opciones más destacadas, que se da la mano con piezas en tartán.

"Qué nos puede remitir más al Edén que dormir", comenta Vidal entre sonrisas, una propuesta en la que todo encaja con una hiperfemineidad en piezas donde predomina el patchwork conjuntado de todos los tejidos utilizados.