Una exposición en Alicante vuelve a unir el lenguaje creativo del jazz con las artes plásticas

El alma del jazz a través de los trazos de artistas plásticos internacionales. El Espacio Séneca acogerá del 20 de marzo al 12 de abril la tercera edición de la exposición colectiva JazzArt, una propuesta que reúne a 16 artistas plásticos internacionales que abordan la influencia del jazz como lenguaje creativo. La muestra plantea un diálogo entre la improvisación propia de este género musical y su traslación al ámbito visual a través de disciplinas como la pintura y la escultura.

La iniciativa tiene como objetivo trasladar al arte los valores asociados al jazz, entre ellos la promoción de la paz, el entendimiento intercultural, la diversidad y el respeto por los derechos humanos, así como la igualdad de género y la libertad de expresión. Según la organización, se trata de "evidenciar la capacidad de esta música para actuar como vehículo de cohesión social y reflexión contemporánea". Esta actividad está realizada en colaboración con la concejalía de Cultura y Casa Mediterráneo.

El elenco de esta edición está integrado por Amir786, Moran Berrutti, Pepo Cantos, Ramón Cortes, José Cuerda, Jordi Esteles, Juanjo Hernández, Marina Iborra, Macu Jordá, Carme Jorques, Oscar Kombé, Mila Martos, Jaume Marzal, Javier Pastor, Han Some y Luis Zaragoza. El conjunto reúne tanto a creadores con una consolidada trayectoria internacional como a artistas emergentes, configurando una muestra heterogénea en estilos, técnicas y enfoques.

Las obras se exhibirán en el Espacio Séneca, antigua estación de autobuses de Alicante, en un recorrido que ofrece múltiples perspectivas sobre la relación entre música y creación visual. Esta exposición inaugura además el programa de actividades que se desarrollará hasta principios de mayo con motivo de la decimoquinta edición del Día Internacional del Jazz en la ciudad, una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural Liz Vallet.

Algunas de las obras que se podrán ver en la muestra colectiva del Espacio Séneca / INFORMACIÓN

Inauguración y clausura con música en vivo

Alicante fue la primera ciudad española en acoger este evento en 2012, en el marco de la celebración promovida por la UNESCO, gracias a la iniciativa de la profesora y promotora cultural Elizabeth Vallet. En esta ocasión, la inauguración de la muestra, prevista para el viernes 20 de marzo a las 18.30 horas, contará con un recital de Carla Vallet. Por su parte, la clausura, el 12 de abril a las 12 horas, incluirá la actuación de Sandra Primo, así como una intervención poética a cargo de Isabel Guiu.

Cartel oficial de la tercera edición de la exposición colectiva JazzArt / INFORMACIÓN

La concejala de Cultura en Alicante, Nayma Beldjilali, asegura que "estamos muy contentos de poder albergar en Espacio Séneca la exposición en torno al JazzDay, que tras varias ediciones ha permitido colocar a Alicante en el mapa del jazz. Se trata, una vez más, de una interesante muestra de lo que podemos hacer cuando varias instituciones unen esfuerzos y recursos". Asimismo, ha invitado a los interesados a descubrir mediante el arte otra forma de entender el jazz "gracias a esta tercera exposición colectiva".

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La Asociación Cultural Liz Vallet, con sede en Alicante, fue fundada en honor a la profesora y cantante de jazz estadounidense Elizabeth Young-Vallet, figura clave en el impulso de la escena jazzística local hasta su fallecimiento en 2013. En la actualidad, la entidad continúa su labor bajo la dirección de Carla Vallet y Pepe Bornay, manteniendo una programación anual que incluye conciertos, talleres y actividades divulgativas, además de iniciativas de carácter social y medioambiental.