Entre poemario y fotolibro: así es la obra que el artista ilicitano Kliment presenta en Alicante
La Sala Vearte acoge la presentación de Sincericidio, un álbum fotográfico y personal de Clemente Torno que combina relato, imagen y reflexión, este viernes 20 de marzo a las 19.30 horas
Una obra híbrida entre poemario y fotolibro. La Sala Vearte acogerá el próximo 20 de marzo la presentación de Sincericidio, un álbum autobiográfico del artista visual y fotógrafo ilicitano Clemente Tormo (Kliment). El acto reunirá al autor en un encuentro abierto al público centrado en el proceso creativo y la dimensión artística de una publicación que combina relato personal, imagen y reflexión.
La presentación, que se desarrollará en la calle Manuel Antón, 10, estará conducida por la directora de cine y escritora Reyes Caballero, quien dialogará con el autor junto al editor Manuel López. Durante la conversación se abordarán las claves de una obra que plantea una exploración íntima en torno a la autenticidad y la creación contemporánea.
Publicado por la Smiling Ape, Sincericidio se presenta como un ejercicio de introspección en el que confluyen distintos lenguajes artísticos. La propuesta se inscribe en la trayectoria de Tormo, también conocido como Kliment, cuya obra se caracteriza por la hibridación de formatos y la reflexión sobre la identidad.
Por ello, el evento, que arrancará a las 19.30 horas, es una mezcla entre palabra e imagen donde el autor explora un viaje íntimo cargado de vulnerabilidad. Según sobresale en la sinopsis de la obra: "Cada página funciona como un espejo emocional, un lugar donde reconocerse, reconciliarse o simplemente respirar" y está dirigida "a quienes están en proceso de cambio, a quienes han tocado fondo alguna vez, a quienes buscan sentido, pausa y una verdad más amable".
Sobre el artista visual Kliment
Kliment, nacido en Elche, inició el despertar de su voz creativa en la Barcelona de los Juegos Olímpicos, un entorno en el que desarrolló una mirada pausada y una sensibilidad orientada a la observación y al silencio, entendiendo la vulnerabilidad como una forma de expresión artística.
Desde entonces, su obra, articulada a través de imágenes, palabras y silencios, se sitúa en un territorio donde conviven la belleza y la fractura. Su producción explora los límites entre lo íntimo y lo visible, con una clara vocación introspectiva.
De perfil nómada, el autor mantiene una búsqueda constante de nuevos contextos desde los que renovar su mirada. Alejado de planteamientos superficiales, su trabajo se orienta hacia una noción de verdad entendida como experiencia emocional, incómoda en su origen, pero liberadora en su formulación.
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