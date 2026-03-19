Obras de Picasso, Warhol y Murakami llegarán por tiempo limitado al Museo del Mar de Santa Pola

Una mirada a grandes artistas que desembarca en Santa Pola por tiempo limitado. Picasso, Warhol, Mariscal, Tàpies, Chillida o Barceló, entre otros grandes artistas, estarán presentes en el Museo del Mar gracias a la exposición [Iter spirituale]. Dos colecciones, un proyecto que propone un viaje por la espiritualidad en el arte contemporáneo a través de una cuidada selección de obras procedentes del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC) y de la Colección Mariano Poyatos Mora y Filomena De Lorenzo (Galería Espai Nivi).

La muestra, comisariada por Alejandro Mañas García y Laura Silvestre García, profesores e investigadores de la Universitat Politècnica de València, se inaugurará el próximo viernes 27 de marzo a las 19 horas y reúne por primera vez en Santa Pola un conjunto significativo de obras de artistas nacionales e internacionales como Nan Goldin, Picasso, Alberto García-Alix, Inma Liñana, Darío Villalba, Takashi Murakami, Antonio Saura, Natividad Navalón, Andy Warhol, Menchu Gal o Javier Mariscal.

Una de las obras, de Daría Villalba, que se podrán ver en la exposición de Santa Pola / INFORMACIÓN

La lista de autores presentes se extiende todavía más con nombres como Antoni Tàpies, José Guerrero, Esteban Vicente, Elena Asins, Juan Ortí, Marc Chagall, Laura Silleras, Giorgio Morandi, Jorge Usán, Equipo Crónica, Fernado Zobel, Jorge Oteiza, Ana Roussel, Eduardo Chillida, Martín Chirino, Eva Lootz, Inma Femenía, Silvestre Moros, Isabel Tristán o Miquel Barceló, entre otros.

De esta forma, y teniendo en cuenta la diversidad de lenguajes y el salto generacional de los artistas, las obras abordan la espiritualidad como una dimensión íntima y, al mismo tiempo, profundamente vinculada a la experiencia colectiva. Muchas de las piezas que se presentan son cuadros inéditos y recientes incorporaciones a los fondos del MACVAC y de la colección Espai Nivi, lo que convierte el proyecto en una oportunidad única para conocerlas.

Un proceso de búsqueda fuera de los centros hegemónicos

Articulada en cuatro ámbitos —Cuerpo, Rituales, Paisajes del alma y Trascendencia—, la muestra [Iter spirituale]. Dos colecciones invita a recorrer un itinerario que va de la experiencia más corporal y biográfica a los territorios de la abstracción y el signo. Como señalan los comisarios Alejandro Mañas García y Laura Silvestre García, la exposición "no propone un discurso cerrado, sino un proceso de búsqueda, un viaje hacia dentro en el que cada obra se convierte en umbral y cada sala en una morada que el visitante habita a su propio ritmo".

"Calles de una plaza", obra del pintor valenciano Manuel Hernández Mompó / INFORMACIÓN

El diálogo entre el MACVAC y la colección Espai Nivi, dos proyectos que han construido desde la periferia y a lo largo de décadas relatos complementarios sobre la contemporaneidad, es uno de los ejes centrales de la muestra. “Para nosotros era fundamental mostrar cómo dos colecciones nacidas fuera de los grandes centros hegemónicos pueden custodiar un patrimonio interior compartido, hecho de riesgos, afinidades y memorias que hablan de nuestro tiempo desde otros lugares”, apuntan los comisarios.

Noticias relacionadas

A la dimensión expositiva se suma también una clara vocación pedagógica divulgadora y de mediación cultural que convierte [Iter spirituale]. Dos colecciones en una propuesta especialmente significativa para el público general, la comunidad educativa y el tejido cultural local. De esta manera, la exposición podrá visitarse en el Museo del Mar de Santa Pola del 27 de marzo al 18 de mayo, en el horario habitual del centro: de martes a sábado (de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas) y domingos (de 11 a 13.30 horas).