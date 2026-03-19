El proyecto "Difracciones del agua" presenta los primeros resultados de sus talleres en el MACA de Alicante

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) acogió este miércoles la presentación de los resultados de los talleres iniciales en el marco del proyecto Difracciones del agua, que convierte los datos sobre el uso del agua en obras de arte. A partir de información como el consumo, las averías o la calidad del agua, los artistas crean instalaciones para mostrar de forma visual y creativa cómo funciona la red de agua que está bajo la ciudad y que normalmente no se ve.

En este sentido, el acto del miércoles sirvió para mostrar los bocetos iniciales fruto de las sesiones de trabajo y un proceso que está uniendo arte, datos abiertos e Inteligencia Artificial (IA), y a partir de los cuales sus responsables van a trabajar ahora en sus respectivos proyectos a lo largo del próximo mes, tutorizados por Daniel G. Andújar.

El artista visual y director del proyecto destacó durante su intervención que están trabajando "para aglutinar disciplinas transversales y, a priori, difíciles de compaginar. Todo ello, dentro de un contexto que tiene como base el agua. Imbricamos disciplinas diversas, ciencia, artes y tecnología, y los resultados iniciales ya están siendo sorprendentes”. Además, destacó que “el grupo elegido en la convocatoria abierta destaca por la gran variedad de sus perfiles, cumpliendo el objetivo de crear un espacio de aprendizaje verdaderamente multidisciplinar.

Por su parte, Ignacio Casals, director de Innovación de Aguas de Alicante, señaló que “desde Aguas de Alicante compartimos los datos generados en nuestro proceso de digitalización con un doble propósito: apostar por la transparencia en la gestión y buscar un valor añadido para la información resultante de la digitalización, a través de la colaboración abierta. La iniciativa Difracciones consigue dar una respuesta inesperada a ambos objetivos, al crear una nueva forma de ver los datos del agua, para acercarlos al público, y también a los técnicos, con una perspectiva muy diferente de la acostumbrada”.

Daniel G. Andújar, artista visual y director del proyecto, durante la actividad en el MACA / INFORMACIÓN

Finalmente, Rosa María Castells, directora del MACA, quiso subrayar durante su intervención que “los proyectos en colaboración son imprescindibles, más en un caso como éste tan transversal, donde se aúnan disciplinas diversas. Un espíritu de integración de las artes que está en el espíritu mismo de Sempere, pionero en aquellos primeros procesos artísticos que unían arte y ciencia”

Un proyecto en fases

Difracciones del Agua se extiende a lo largo de cuatro meses, entre febrero y junio de 2026, y consta de diferentes fases a partir de una Convocatoria Abierta para la selección de participantes. El resultado de todo el proceso se materializará en una instalación modular, que integrará soportes físicos y también proyecciones digitales en el espacio expositivo del Museo de Aguas de Alicante durante el mes de mayo. La iniciativa concluirá el día 4 de junio en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante con una conferencia magistral, seguida de la evaluación de la participación e impacto del proyecto.

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Rosa María Castells, durante un momento de su intervención en la jornada / INFORMACIÓN

Este proyecto está enmarcado dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua de Aguas de Alicante y trabaja para hacer visible la "ciudad invisible" de las infraestructuras hídricas subterráneas, transformando los conjuntos de datos del portal de datos abiertos de la compañía (consumos, incidencias, estacionalidad y calidad) en cartografías sensibles e instalaciones artísticas. Para lograrlo, los participantes combinan el análisis de datos masivos (Big Data) con técnicas artísticas y modelos de inteligencia artificial ligera, logrando una traducción poética donde, por ejemplo, los consumos se han convertido en densidades de trama visual y las incidencias en grietas sonoras.