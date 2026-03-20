Chuck Norris, en su último post en Instagram: "La vida es un regalo"

La familia de Chuck Norris, fallecido a los 86 años, ha comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram del actor su muerte. Esta es la traducción al castellano del texto publicado junto a una foto en blanco y negro del popular héroe de las películas de acción de los años 80.

"Con gran pesar, nuestra familia comparte el fallecimiento repentino de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener en privado las circunstancias, sepan que estaba rodeado de su familia y en paz.

Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo entregado, un padre y abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas a las que amaba. A través de su trabajo, su disciplina y su bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella duradera en muchísimas vidas.

Aunque tenemos el corazón roto, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la suerte de compartir con él. El cariño y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo significaron muchísimo para él, y nuestra familia lo agradece de verdad. Para él, ustedes no eran solo fans: eran sus amigos.

Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos sinceramente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron.

Mientras afrontamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia en estos momentos.

Gracias por quererlo junto a nosotros.

Con cariño,

La familia Norris".

El último post de Chuck Norris: "La vida es un regalo"

Hace ocho semanas, Chuck Norris compartía en esa misma red social una imagen suya en un paisaje nevado. "Me encanta estar aquí en la nieve. Es difícil superar unas vistas como estas. La vida es un regalo, así que valora el día de hoy y no des ni una sola respiración por sentada. ¡Brindo por un gran 2026!", proclamaba el actor.

Hace solo una semana aparecía en un vídeo boxeando:

"Yo no envejezco. Subo de nivel.

¡Hoy cumplo 86! No hay nada como un poco de acción divertida en un día soleado para sentirse joven. Estoy agradecido por un año más, por gozar de buena salud y por poder seguir haciendo lo que me gusta. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Vuestro apoyo a lo largo de los años ha significado mucho más para mí de lo que jamás podréis imaginar.

Que Dios os bendiga,

Chuck Norris", rezaba la publicación.