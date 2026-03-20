Varios conciertos para disfrutar este fin de semana en Alicante

De los nuevos referentes urbanos al rock de siempre

Música para todas las edades en Sala The One. San Vicente del Raspeig se prepara para recibir este viernes a las 22 horas a John Pollon, ídolo del urbano conocido por éxitos como Contacto, Miente o No es lo mío, que combina electrónica, trap y reguetón con un estilo personal. El sábado, a las 21.30 horas, llegarán Los Rebeldes, los reyes del rockabilly español, que celebran 45 años de carrera con su último álbum Gente estridente, acompañados por Dani Nel·lo, exmiembro de la banda, tras giras internacionales y conciertos multitudinarios que les han llevado a compartir escenario con artistas de renombre internacional. Canciones como Mediterráneo o Mescalina no faltarán en vivo. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Maika Makovski llega a El Campello para presentar su proyecto "Bunker Rococó". / INFORMACIÓN

La imprevisible y talentosa Maika Makovski

El Teatro-Auditorio Pedro Vaello acogerá el sábado a las 19.30 horas el concierto de Maika Makovski, que presentará su último álbum Bunker Rococó. Este nuevo proyecto, grabado en Bristol en el estudio The Playpen y producido por Ali Chant, continúa su línea de exploración sonora y artística. Teatro Auditorio Pedro Vaello, El Campello.

Luis Fercán y Veladura marcan el ritmo en Sant Joan

La Sala Euterpe ofrece este viernes a las 22 horas un concierto del cantautor Luis Fercán, que presenta su nuevo disco Cerezos en flor, su trabajo más ambicioso producido por Nacho Mur (La M.O.D.A.), con letras que transforman lo íntimo en un mapa emocional lleno de contrastes y delicadeza. El sábado, a la misma hora, la banda murciana Veladura, liderada por Rubén Perejil, ofrecerá un espectáculo que fusiona desgarro y poesía, incorporando toques flamencos, jazz y bossa nova, consolidando su posición entre los grupos con más proyección del país. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

El heavy metal tiene músicos de nueva generación: Medalla

¿Quién dijo que el heavy metal no vendía entradas en 2026? Las nuevas generaciones del género están bien representadas con Medalla, que estarán presentando este sábado, a las 21 horas, en la TNT Blues de Cox su disco Música Máquina. En este álbum, la banda hace de manera explícita un heavy metal como lenguaje fundacional. Lejos de limitarse a un ejercicio de estilo o a la nostalgia, el cuarteto barcelonés toma los códigos del género y los reinterpreta desde un prisma propio. El resultado es un disco que suena feroz y directo, pero también flexible, capaz de convivir con giros post punk, psicodelias extrañas o climas goth sin perder cohesión. TNT Blues, Cox.

Bely Basarte estará presentando su último trabajo en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN

Las diversas caras de Bely Basarte se muestran en vivo

Paröle Club recibirá este viernes a partir de las 21.30 horas a Bely Basarte, una artista poderosa y con mil caras sobre el escenario, que presentará su nuevo trabajo Amor total, cuyo récord de pre-venta agotó todos los vinilos de la edición. En este álbum, la cantante muestra diversas versiones de sí misma bajo un mismo techo creativo: dulce, agresiva, vulnerable o luchadora, reencontrándose con aquella chica llena de ilusiones que la ha traído hasta aquí, con un sonido introspectivo y lleno de contrastes emocionales que remite a sus inicios. Paröle Club, San Vicente del Raspeig.

El rock andaluz vive una segunda juventud con Arco

Dicen que la experiencia es un grado y Arco, de nombre Antonio, que estará este sábado a las 21 horas en la Sala Marearock de Alicante, tiene mucho de ambas cosas, ya que es cantante, letrista, guitarrista, escritor y compositor. Estuvo varios años con El Puchero del Hortelano y ya como solista debutó con enorme éxito con su álbum Uno, que llegó a los primeros puestos en listas de ventas y realizó una gira por Europa, Canadá, USA o América Latina. Hace poco presentó un disco libro llamado 40 años-40 canciones donde hace un recorrido por los momentos más importantes de su vida para poder compartir con el público reflexiones y experiencias que inspiran esas canciones que en sus directos son una explosión de rock andaluz, raíz y autenticidad. Sala Marearock, Alicante.

Doble cita en Stereo con Delacueva y Exonvaldes

La Sala Stereo ofrece este viernes a las 22 horas un concierto de Delacueva, reconocido con premios como Mejor Disco de la Música Aragonesa y por representar a España en la Expo Universal de Dubái, dentro de su gira No me llames artista, que recorrerá hasta diciembre. El sábado, a la misma hora, actuarán el dúo alicantino Belona, con un estilo divertido, potente y melódico, junto al trío parisino Exonvaldes, que presenta su nuevo disco Ninety Seconds to Midnight, celebrando sus bodas de plata con un indie-pop-rock elegante. Sala Stereo, Alicante.

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La Matinal de Elche reúne gratis a Parquesvr y Becarios

Los conciertos de La Matinal, que se celebran todos los sábados a las 12 horas en el Auditorio de la Rotonda de Elche, presentan esta semana a los madrileños Parquesvr, conocidos por su éxito viral Lance Armstrong y su trabajo Si molesto os vais, con un sonido que mezcla synth-pop y post-punk; y los locales Becarios, que con pocos años de trayectoria destacan a nivel nacional gracias a temas como Polillas o Rob Gordon. Auditorio de la Rotonda, Elche.