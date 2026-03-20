Un homenaje al músico Davisico en la Vega Baja: así es la cuarta edición del festival Tú Marcas el Ritmo

Un homenaje al músico Davisico que alcanza su cuarta edición. El festival Tú Marcas el Ritmo 2026 volverá a llenar de música la Vega Baja el próximo 25 de abril en Cox, consolidándose como una propuesta que busca dar soporte a la música alternativa en el sur de la provincia. Este evento, organizado por la banda Barrio Dinamita, tiene la intención de rendir tributo al que fuera batería de la formación y ofrecer, de esta manera, un espacio donde las bandas de la zona puedan expresarse artísticamente.

De esta manera, mantiene su espíritu de arraigo con la comarca, aunque en esta ocasión cambia de ubicación. Si en anteriores ediciones se llevó a cabo en el Biergarten de la Vega Baja Radio, en esta ocasión da el salto a uno de los grandes locales de música en vivo de la provincia, la sala TNT Blues de Cox. El concierto, que arrancará a las 18 horas, contará con la actuación de cuatro bandas que representan distintos géneros dentro de la escena musical alternativa.

Desde Alicante llegará Triple Ente con su propuesta de egg-punk, un punk cacharrero marcado por pulsos acelerados e incisivos, donde el sonido se crea desde un prisma de lo más orgánico y cuyo directo busca contagiar a los allí presentes con su crudeza. Los temas, de corta duración, realzan todavía más el ADN del género, que busca huir de los virtuosismos y apostar por propuestas más básicas que se rigen por los estímulos.

Subirán los decibelios los locales Volga, una banda nacida en octubre de 2019 que fusiona los sonidos crudos y profanos de la influyente escena de hardcore noventera H8000 junto con la oscuridad atmosférica de la belga Church of Ra, añadiendo toques de metal pesado y hardcore actual. Con cambios en la formación que han ido perfilando su sonoridad, actualmente ofrecen un directo lleno de rabia que busca provocar una maldición a la realidad presente en los asistentes.

Cartel oficial de Tú marcas el ritm Fest 2026 / INFORMACIÓN

Saliéndose un poco de la órbita provincial, pero con la mirada fija en los vecinos de Murcia, también estará presenta en el festival la banda Yakuzza, que romperá con la crudeza imperante del festival a ritmo de un postpunk envolvente. Cerrará el cartel la banda Waterviolet, una reciente formación de Jerez de la Frontera que apuestan por un estilo emogaze actual, con tintes oscuros y una mirada cercana al metalcore más melódico.

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La variedad musical, por tanto, tendrá un gran espacio para homenajear a Davisico en esta cuarta edición del festival Tú Marcas el Ritmo. Además de los conciertos, el evento contará también con sesiones a cargo de Electric Link, desde la Vega Baja, y Heredera, desde Murcia, quienes se encargarán de ambientar la jornada desde los platos. La sala TNT Blues de Cox acogerá este festival, que se celebrará el 25 de abril a las 18 horas con una aportación mínima de 7 euros.