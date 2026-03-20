«Lorca's Indómitas»: el teatro reúne a las mujeres del universo lorquiano
La Universidad de Alicante acogerá la obra de Atalaya-TNT el próximo 25 de marzo a las 19 horas en el Paraninfo
Doña Rosita la soltera, Mariana Pineda, Yerma o las mujeres que habitan la casa de Bernarda Alba son solo algunas de las mujeres que resuenan en el teatro de Federico García Lorca, repleto de personajes femeninos creados para ser algo más que decorado. Las mujeres del universo lorquiano fueron pioneras en sí mismas: ningún otro autor del siglo XX a escala mundial, ni en la literatura española de todos los tiempos, ha otorgado a la mujer el rol protagonista en tantas ocasiones como hizo Federico García Lorca.
La Universidad de Alicante acogerá «Lorca's Indómitas» el próximo 25 de marzo a las 19 horas en el Paranimf. La obra de Atalaya-TNT se adentra en el mundo de los personajes femeninos del poeta sin ceñirse a una escena o texto concreto. Bajo la dramaturgia y dirección de Juana Casado y Ricardo Iniesta, el título juega con la idea de las mujeres con fuerte carácter que pueblan la obra del granadino y con la cierta locura que aflora en algunas de ellas. La interpretación de la obra corre a cargo de las actrices Lidia Mauduit, Beatriz Ortega y Paula Rubio.
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