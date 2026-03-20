Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guantes dentro de pacienteIVA combustiblesMedidas viviendaCalendario laboralMeningitisBatalla campal Benidorm
instagramlinkedin

Óbito

Muere a los 86 años el actor Chuck Norris

Llevaba hospitalizado en Hawái desde el jueves por un "malestar"

Chuck Norris.

Chuck Norris.

Redacción

Barcelona

El actor estadounidense y antiguo campeón mundial de karate, Chuck Norris, ha muerto a los 86 años. Llevaba hospitalizado en Hawái desde el jueves por un "malestar".

Chuck Norris, estrella de las artes marciales que se consolidó en Hollywood actuando en películas de acción durante los años 1980, celebró la semana pasada sus 86 años y marcó la ocasión con publicaciones en redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Almendro, Teclo y otras antiguas fábricas de turrón del casco urbano: Xixona tiene una idea de qué hacer con ellas
  2. Hallan un vertedero con toneladas de residuos de cultivos ilegales de marihuana en San Miguel de Salinas
  3. ¿Un mercadillo bajo tierra? Existe y está en este pueblo de Alicante
  4. Wisdom, el ave más vieja del mundo, sigue procreando a sus 75 años
  5. El colegio de Alicante niega ahora dejar a ningún niño sin comer, pese a denegarle el servicio a la alumna por la deuda de su familia
  6. El Campello organiza visitas guiadas a la Torre de la Illeta y al yacimiento arqueológico en Semana Santa: qué días y cómo apuntarse
  7. Los profesores de Alicante ya planean encierros en los centros, parar las clases en mayo y no poner notas
  8. Educación tiene previsto suprimir la asignatura de Religión Islámica en el nuevo colegio de Almoradí

¿Por qué ir al Mercado Municipal de Benidorm este sábado?: rutas y demostraciones culinarias

¿Por qué ir al Mercado Municipal de Benidorm este sábado?: rutas y demostraciones culinarias

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 74 %: las mejores ofertas del día

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 74 %: las mejores ofertas del día

Copé llevará al pleno de Alicante una reforma del ROP para permitir el voto por videoconferencia tras el aval del TSJ

Copé llevará al pleno de Alicante una reforma del ROP para permitir el voto por videoconferencia tras el aval del TSJ

¿Cuál es la multa de Hacienda si presentas la declaración de la Renta fuera de plazo?

¿Cuál es la multa de Hacienda si presentas la declaración de la Renta fuera de plazo?

El Gobierno anuncia un paquete de medidas frente a los efectos de la guerra en Irán

Anaxímenes, filósofo: “Así como nuestra alma, que es aire, nos sostiene, así también el soplo y el aire abrazan al mundo entero”

Anaxímenes, filósofo: “Así como nuestra alma, que es aire, nos sostiene, así también el soplo y el aire abrazan al mundo entero”

Taller Creativo explica con qué flor decorar cada estancia de la vivienda

Tracking Pixel Contents