Óbito
Muere a los 86 años el actor Chuck Norris
Llevaba hospitalizado en Hawái desde el jueves por un "malestar"
Redacción
Barcelona
El actor estadounidense y antiguo campeón mundial de karate, Chuck Norris, ha muerto a los 86 años. Llevaba hospitalizado en Hawái desde el jueves por un "malestar".
Chuck Norris, estrella de las artes marciales que se consolidó en Hollywood actuando en películas de acción durante los años 1980, celebró la semana pasada sus 86 años y marcó la ocasión con publicaciones en redes sociales.
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