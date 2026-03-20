La oda al blanco y negro de Hannibal Laguna

La firma alicantina de moda de autor Hannibal Laguna ha presentado este viernes en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid su última colección de costura, Blacknoir, con la que ha dado un giro de 180 grados en su línea habitual, donde las flores y el color, siempre presentes, han cedido paso al blanco y negro, protagonistas absolutos de vestidos elegantes y sofisticados.

El cofundador y director creativo de la firma, el diseñador nacido en Caracas y afincado en Alicante durante muchos años Aníbal Angulo, ha querido "evocar misterio" sin desprenderse "de la sofisticación en los diseños", según ha explicado a Efe en la pasarela de la semana de la moda de Madrid.

Para ello se ha inspirado en el pintor, escultor y grabador francés Pierre Soulages (1919-2022), que realizó una exploración radical del negro como fuente de luz. Con ese punto de partida, el creador plasma el color como en un lienzo, en ocasiones en un tono absoluto y en otras menos intenso.

Desfile de Hannibal Laguna en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid / Eduardo Parra

Tan solo una pieza naranja se sale de este contexto en blanco y negro. "El naranja es el primer color que vi después de un largo proceso de oscuridad" tras sufrir un problema ocular, reveló Laguna, que en los últimos años ha sufrido varias intervenciones quirúrgicas. Aunque esta circunstancia no le ha impedido faltar a su cita con la pasarela madrileña dos veces al año y no ha dejado de presentar sus nuevas propuestas, solo en una ocasión -en septiembre de 2024, con Sunflourish- no pudo ver su colección in situ en la MBFWM. Esas intervenciones y esos días a oscuras sin ver la luz se encuentran probablemente en el germen de esta última colección presentada.

Blacknoir, en la pasarela madrileña

Hannibal Laguna ha presentado en la pasarela madrileña de Ifema diseños con espirales geométricas en relieve o gorgueras plisadas a modo de volantes, que transforman el blanco y el negro en un juego de luces y sombras, con acabados mate o el brillo de las lentejuelas y abalorios azabache, que tintinean a su paso.

Una modelo con un diseño de Hannibal Laguna / J.J. Guill/ EFE

Prendas sensuales, con escotes vertiginosos en uve que se sustentan como de la nada sobre los hombros. Siluetas que dibujan el cuerpo sin ajustarlo, mientras que otras reproducen la estructura de un reloj de arena marcando la cintura y caen en faldas de plumas que fascinan con su movimiento.

Rosetones gigantes a modo de mangas dan volumen y arquitectura a diseños equilibrados con una costura firme y definida, en vestidos de terciopelo de seda, organza plisada y gasas vaporosas.

Otra de las piezas de la colección "Blacknoir" / J.J. Guill/ EFE

No faltan los bordados -una de sus constantes en su costura- y fusión de texturas. "La clave de esta propuesta está en cómo se refleja la luz en cada prenda para conseguir mantener una elegancia clásica; en cada pieza se percibe un efecto visual diferente", ha destacado el creador.