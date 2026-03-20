Donald Trump protagoniza el arranque de Divulgacine 2026 con la grabación del podcast Choquejuergas en Alicante

Divulgacine inaugura su octava edición dando un paso decisivo en la consolidación de su propuesta cultural, ampliando su programación más allá de su tradicional semana central de noviembre, que se mantiene como eje vertebrador del certamen. En esta nueva etapa, el proyecto extiende su presencia a lo largo de todo el año mediante una programación complementaria de actividades, garantizando, al menos, una cita mensual entre los meses de marzo y octubre.

La nueva edición arrancará con la grabación del podcast Choquejuergas, que analizará la película The Apprentice. La historia de Trump, en directo, este sábado 21 de marzo, a las 19 horas, en la Librería 80 Mundos de Alicante, en una cita que abre las actividades del certamen. Este primer evento, que comenzará a las 19 horas, contará con la participación de Marta Trivi y Alberto Corona, quienes ofrecerán un análisis en profundidad del filme dirigido por Ali Abbasi.

Cartel de la actividad con la grabación en directo del podcast Choquejuergas / INFORMACIÓN

La obra aborda la construcción del personaje público de Donald Trump, mostrando de forma cruda los procesos que moldearon su carácter. Estrenada en 2025 tras un recorrido marcado por la polémica en Estados Unidos, la película se adentra en los orígenes del actual presidente estadounidense, interpretado por el actor Sebastian Stan (A Different Man, Capitán América: The Winter Soldier), un enfoque que ha generado debate tanto en el ámbito político como en el cultural.

Ambientada durante los primeros años de la carrera empresarial de Donald Trump, la película se centra principalmente en la relación que tiene con Roy Cohn, un abogado de la ciudad de Nueva York que destacó por trabajar con el senador Joseph McCarthy durante el Segundo Terror Rojo. Se describe como "una narrativa de mentor-protegido que documenta el inicio de una dinastía estadounidense y aborda temas que incluyen el poder, la corrupción y el engaño".

Cartel de la octava edición del certamen Divulgacine en Alicante / INFORMACIÓN

Por lo que respecta al programa Choquejuergas, es un podcast especializado en análisis cinematográfico que apuesta por el comentario detallado y el contexto teórico, apoyándose en referencias y bibliografía para profundizar en cada título. En esta ocasión, el directo permitirá a los interesados a asistir al proceso de disección crítica de la película que contará con spoilers. Será, por tanto, un diálogo entre la periodista cultural Marta Trivi y el crítico cinematográfico Alberto Corona abierto al público hasta completar aforo.

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Además de la librería 80 Mundos, las actividades de Divulgacine también se desarrollarán entre marzo y noviembre en otros espacios locales como la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. La iniciativa está organizada por la Asociación Imajoven, con la colaboración de la Diputación de Alicante y el Instituto Valenciano de Cultura.