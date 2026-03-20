Fin de semana | Artes escénicas
Seis propuestas de artes escénicas para disfrutar en Alicante este fin de semana
Las obras El aguante, Las amistades peligrosas y Parejas imperfectas en Alicante; el clásico de la zarzuela La Revoltosa en Elche; Música para Hitler en Aspe y Torrevieja, y la comedia musical Madness en Petrer conforman la oferta
Una obra de teatro accesible
El aguante
Lugar: Teatre Arniches de Alicante
Fecha: Sábado, 20.30h, y domingo, 18.30h (función accesible)
Entradas: 15 euros
La nueva producción propia del Institut Valencià de Cultura esta temporada, El aguante, llega al Arniches con una sesión extra accesible para personas con discapacidad visual y auditiva, que cuenta con subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético y sonido amplificado.
Víctor Sánchez es el autor y director de esta pieza en la que las relaciones familiares, el amor, la maternidad y el teatro son algunos de los temas presentes. Según Sánchez, «no es una reescritura de La gaviota; sin embargo, es una obra chejoviana. En ella hay dolor y humor. La búsqueda de una vida en el arte y la frustración por no tenerla».
El elenco lo integran, además de Víctor Sánchez, Marta Belenguer, Toni Agustí, Lorena López, Rocío Domenech, Manuel Canchal, Jorge Motos y Empar Ferrer. Luis Crespo firma la escenografía; Mingo Albir, la iluminación y Mireia Vila, el vestuario. La composición musical es de Ana Sanahuja y Roqui Albero (Versonautas).
«Música para Hitler» o la resistencia frente al fascismo
Música para Hitler
Sesiones: Sábado, 19.30h en el Teatro Wagner de Aspe
Domingo, 20h en el Teatro Municipal de Torrevieja
El músico Pau Casals se vio forzado a exiliarse a Francia tras la Guerra Civil Española y, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias. Carlos Hipólito encarna al célebre violonchelista y defensor de los derechos humanos, junto a Kiti Mánver y dirigidos por Juan Carlos Rubio.
«Madness», una comedia musical sobre la vida en los márgenes
Madness
Lugar: Teatro Cervantes de Petrer
Fecha: Sábado, 20 h
Entradas: Desde 12 euros
De las mentes que crearon The Primitals en 2016 nace ahora Madness, una comedia musical sobre la vida en los márgenes del sistema. De codearse con la élite a dormir bajo un puente. De la indigencia a la jet set. Ayer comiendo ostras; hoy ostracismo. Yllana y Prímital Brothers vuelven a unir sus fuerzas para constatar que la tecnología es la nueva mitología, que la vida cotidiana es de locos, que la risa es sagrada y el canto a capela es el ancla con la humanidad.
Traiciones con Pilar Castro y Roberto Enríquez
Las amistades peligrosas
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Sábado, 19h
Entradas: Desde 12 €
Obra de Hampton basada en la novela de Laclos, Las amistades peligrosas aborda temas de plena actualidad pese a su origen en 1782. Explora el abuso de poder, el consentimiento y la corrupción que permite comprar casi todo.
«La Revoltosa» de Chapí llega a Elche
La Revoltosa
Lugar: Gran Teatro de Elche
Fecha: Domingo, 19h
Entradas: 25€
La Compañía Teatral Clásicos de la Lírica presenta este clásico de la zarzuela creado por Ruperto Chapí, una obra que se desarrolla en un patio de vecinos en el interior de una corrala madrileña de finales del siglo XIX.
Un canto a la integración y a la humanidad
Parejas imperfectas
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Domingo, 18h
Entradas: Desde 12 €
Lola Baldrich y Toni Cantó ponen en entredicho en Parejas imperfectas la percepción sobre las personas con discapacidad y cómo la clase, la raza, la nacionalidad o la riqueza pueden crear abismos entre las personas.
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