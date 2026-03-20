Seis propuestas de artes escénicas para disfrutar en Alicante este fin de semana

Una obra de teatro accesible

El aguante Lugar: Teatre Arniches de Alicante Fecha: Sábado, 20.30h, y domingo, 18.30h (función accesible) Entradas: 15 euros

La nueva producción propia del Institut Valencià de Cultura esta temporada, El aguante, llega al Arniches con una sesión extra accesible para personas con discapacidad visual y auditiva, que cuenta con subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético y sonido amplificado.

Víctor Sánchez es el autor y director de esta pieza en la que las relaciones familiares, el amor, la maternidad y el teatro son algunos de los temas presentes. Según Sánchez, «no es una reescritura de La gaviota; sin embargo, es una obra chejoviana. En ella hay dolor y humor. La búsqueda de una vida en el arte y la frustración por no tenerla».

El elenco lo integran, además de Víctor Sánchez, Marta Belenguer, Toni Agustí, Lorena López, Rocío Domenech, Manuel Canchal, Jorge Motos y Empar Ferrer. Luis Crespo firma la escenografía; Mingo Albir, la iluminación y Mireia Vila, el vestuario. La composición musical es de Ana Sanahuja y Roqui Albero (Versonautas).

Carlos Hipólito interpreta a Pau Casals en «Música para Hitler». / INFORMACIÓN

«Música para Hitler» o la resistencia frente al fascismo

Música para Hitler Sesiones: Sábado, 19.30h en el Teatro Wagner de Aspe Domingo, 20h en el Teatro Municipal de Torrevieja

El músico Pau Casals se vio forzado a exiliarse a Francia tras la Guerra Civil Española y, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias. Carlos Hipólito encarna al célebre violonchelista y defensor de los derechos humanos, junto a Kiti Mánver y dirigidos por Juan Carlos Rubio.

Imagen de la comedia musical «Madness». / INFORMACIÓN

«Madness», una comedia musical sobre la vida en los márgenes

Madness Lugar: Teatro Cervantes de Petrer Fecha: Sábado, 20 h Entradas: Desde 12 euros

De las mentes que crearon The Primitals en 2016 nace ahora Madness, una comedia musical sobre la vida en los márgenes del sistema. De codearse con la élite a dormir bajo un puente. De la indigencia a la jet set. Ayer comiendo ostras; hoy ostracismo. Yllana y Prímital Brothers vuelven a unir sus fuerzas para constatar que la tecnología es la nueva mitología, que la vida cotidiana es de locos, que la risa es sagrada y el canto a capela es el ancla con la humanidad.

Pilar Castro y Roberto Enríquez en «Las amistades peligrosas». / INFORMACIÓN

Traiciones con Pilar Castro y Roberto Enríquez

Las amistades peligrosas Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Sábado, 19h Entradas: Desde 12 €

Obra de Hampton basada en la novela de Laclos, Las amistades peligrosas aborda temas de plena actualidad pese a su origen en 1782. Explora el abuso de poder, el consentimiento y la corrupción que permite comprar casi todo.

Una imagen de la representación de «La Revoltosa». / INFORMACIÓN

«La Revoltosa» de Chapí llega a Elche

La Revoltosa Lugar: Gran Teatro de Elche Fecha: Domingo, 19h Entradas: 25€

La Compañía Teatral Clásicos de la Lírica presenta este clásico de la zarzuela creado por Ruperto Chapí, una obra que se desarrolla en un patio de vecinos en el interior de una corrala madrileña de finales del siglo XIX.

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Toni Cantó y Lola Baldrich en «Parejas imperfectas». / INFORMACIÓN

Un canto a la integración y a la humanidad

Parejas imperfectas Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Domingo, 18h Entradas: Desde 12 €

Lola Baldrich y Toni Cantó ponen en entredicho en Parejas imperfectas la percepción sobre las personas con discapacidad y cómo la clase, la raza, la nacionalidad o la riqueza pueden crear abismos entre las personas.