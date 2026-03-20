Vuelven los toros a Villena

La Plaza de Toros de Villena sigue abanderando la recuperación de los toros en la provincia de Alicante. La novillada anunciada para este domingo así lo demuestra. Lo más llamativo de la cita es la importancia de que una ciudad como Villena programe un festejo taurino fuera de su calendario de fiestas, este 22 de marzo, hecho que no ha ocurrido nunca y que sienta las bases para un futuro más taurino para una de las mejores plazas de toros de toda la provincia. Un coso cubierto, de grandes dimensiones y provisto de todas las comodidades, tanto en los accesos como en los propios tendidos, además de un amplio callejón a la altura de las mejores plazas de capital de provincia.

Un centenar de aficionados arropa a Rodrigo Villalón en un tentadero en la finca de Nazario Ibáñez / Antonio Vigueras

En cuanto a los actuantes, se ha buscado promocionar y potenciar las incipientes carreras de tres novilleros sin caballos que, al mismo tiempo representan lo más granado del panorama nacional en este momento. El cartel está compuesto por Israel Guirao, Julio Aparicio y Rodrigo Villalón, que se enfrentarán a seis novillos de Alcurrucén, hierro de reconocido prestigio y que convierten a la tarde en un verdadero trampolín para los tres toreros.

Israel Guirao es el gran exponente de la Escuela Taurina de Valencia, quien acumula una destacada trayectoria en certámenes de promoción, donde ha sumado numerosos triunfos en toda España. El último, hace dos semanas en Valdemorillo, con motivo de la celebración del certamen Kilómetro Cero. Por su parte y con la vitola de llamarse Julio Aparicio, llega este novillero de dinastía (biznieto, nieto y sobrino de toreros). A destacar su paso por las novilladas organizadas por Morante en La Puebla del Río, en la que sobresalió por su corte artista y su personalidad en el ruedo. También triunfó en el ciclo de novilladas nocturnas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Cartel de la novillada de Villena / INFORMACIÓN

Presentación de luces en su tierra

Completa el cartel el alicantino Rodrigo Villalón, una de las grandes esperanzas de la Escuela Taurina de Alicante. La cita del domingo tendrá un significado muy especial para él, ya que supondrá su presentación de luces en su tierra. Villalón hará así su debut ante sus paisanos, que le esperan con gran ilusión. Será sin duda, una de las tardes más importantes de su incipiente carrera.

El festejo está organizado por la empresa Eventos Mare Nostrum S.L., que vuelve a apostar por la promoción de nuevos valores del toreo. Por ello ha querido además facilitar el acceso de los aficionados con una política de precios muy populares, ya que parten desde los 15 euros. Además, el mismo día del festejo podrán comprarse en las taquillas de la plaza de toros de Villena el mismo día del festejo desde las 11 horas hasta el inicio del espectáculo. Todo listo, por tanto, para uno de los eventos taurinos más destacados del mes de marzo en la provincia de Alicante.