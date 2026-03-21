El actor Enrique Piñeyro aterriza en Alicante con una única sesión: "Volar es humano, aterrizar es divino"

Hay espectáculos que entretienen, otros que hacen reír, y algunos que invitan a pensar. Pero muy pocos consiguen hacer todo eso al mismo tiempo. Volar es humano, aterrizar es divino, la aclamada obra de Enrique Piñeyro, pertenece a esa rara categoría que mezcla humor inteligente, reflexión profunda y una puesta en escena sorprendente que no deja indiferente a nadie.

Tras conquistar escenarios de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Buenos Aires —donde ha colgado el cartel de “entradas agotadas” durante siete temporadas—, Piñeyro aterriza por primera vez en Alicante con una única función que promete ser inolvidable. La cita será el próximo 11 de abril a las 20:00 h en el Teatro Principal, una oportunidad irrepetible para disfrutar de un espectáculo que ha cautivado a miles de espectadores.

Lejos de ser un monólogo convencional, esta obra propone una experiencia inmersiva y original. Sobre el escenario, una cabina de avión a escala real se convierte en el punto de partida de un viaje que combina teatro, cine y tecnología. Proyecciones, pantallas gigantes e imágenes en 3D envuelven al público en una narrativa dinámica que alterna constantemente entre la risa y la reflexión.

Todo comienza con la recreación de un vuelo en pleno aterrizaje en Nueva York. A partir de ahí, Piñeyro despliega su característico sentido del humor —ácido, inteligente y siempre certero— para analizar situaciones cotidianas desde una perspectiva inesperada: la aeronáutica. Con esta mirada, plantea una idea provocadora: ¿y si aplicáramos la lógica, la precisión y la responsabilidad de la aviación a ámbitos como la política, la sanidad, la educación o la justicia?

El resultado es un espectáculo tan divertido como lúcido, que invita al espectador a cuestionar el mundo en el que vive sin perder la sonrisa. Porque, como sugiere el propio Piñeyro, “el verdadero peligro no está en volar, sino en lo que ocurre en tierra”.

Detrás de Volar es humano, aterrizar es divino está un creador tan polifacético como fascinante. Enrique Piñeyro ha sido piloto, médico, actor y director, y combina su experiencia vital con una mirada crítica y comprometida con la realidad. Incluso en su faceta como aviador ha desarrollado una labor humanitaria a través de iniciativas solidarias, aunque en el escenario es donde despliega todo su talento para conectar con el público.

Además, la obra se renueva constantemente, incorporando nuevas referencias y observaciones sobre la actualidad, lo que hace que cada función sea única. Esa frescura, sumada a su innovador formato, explica por qué sigue conquistando espectadores año tras año.

Si buscas un plan diferente, que te haga reír, pensar y sorprenderte a partes iguales, esta es tu oportunidad. Una sola función, un espectáculo único y una experiencia difícil de olvidar.

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