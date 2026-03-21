La Fundación Mediterráneo celebra el 125º aniversario de Verdi con el concierto “Follie! Follie!”
El Cuarteto Sull’Aria, junto a la soprano Alexandra Zamfira y el tenor Quintín Bueno, interpretará un programa con algunas de las páginas más emblemáticas del compositor italiano
Un recorrido por las grandes arias de Verdi que combina la intimidad de la música de cámara con la intensidad de la escena operística
La Fundación Mediterráneo conmemora el 125 aniversario del fallecimiento de Giuseppe Verdi con el concierto “Follie! Follie!”, que tendrá lugar el próximo 26 de marzo, a las 19:00 horas, en el Aula de Cultura de Alicante.
El concierto estará interpretado por el Cuarteto Sull’Aria, junto a la soprano Alexandra Zamfira, el tenor Quintín Bueno y la participación de Mario Muñoz como narrador, en una propuesta que combina la música de cámara con la escena operística para ofrecer una experiencia musical íntima y a la vez profundamente teatral.
El programa propone un recorrido por algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio verdiano, en el que la voz se convierte en vehículo privilegiado de las grandes pasiones humanas.
Arias como Caro nome, La donna è mobile o fragmentos de La traviata permiten adentrarse en el universo dramático de Verdi, donde la música y la emoción se funden en una expresión directa y profundamente humana.
Junto a estas arias, el Cuarteto en mi menor de Verdi articula el programa desde una dimensión instrumental, estableciendo un diálogo entre la intimidad de la música de cámara y la intensidad de la escena operística. El resultado es una velada que transita entre la contención y el desbordamiento emocional, culminando en algunas de las escenas más reconocibles del repertorio operístico.
El Cuarteto Sull’Aria está formado por músicos procedentes de algunas de las principales orquestas sinfónicas españolas y propone un formato singular que adapta arias operísticas al lenguaje del cuarteto de cuerda, incorporando además la voz y la narración para generar un nuevo relato escénico.
La soprano Alexandra Zamfira y el tenor Quintín Bueno protagonizan este homenaje con un repertorio que pone en valor la intensidad dramática y la riqueza vocal de la obra de Verdi, uno de los grandes compositores de la historia de la ópera.
Este concierto pone el broche final al ciclo Invierno Romántico, una programación dedicada a explorar las grandes corrientes musicales del siglo XIX desde una perspectiva interpretativa y divulgativa.
Las entradas pueden adquirirse a través de la web de la Fundación Mediterráneo y en taquilla, con precios a partir de 5 euros.
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