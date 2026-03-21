Iván Delgado reinterpreta el mito del cisne blanco en una conferencia-danzada en Alicante

La Fundación Mediterráneo presenta el próximo 28 de marzo, a las 20:00 horas, en el Aula de Cultura de Alicante, el espectáculo “El hombre cisne”, una conferencia-danzada a cargo de Iván Delgado, uno de los bailarines españoles más destacados de su generación, que pondrá el broche final al ciclo Mediterráneo en Danza.

Delgado presentará un espectáculo híbrido, una conferencia escénica en la que la palabra y la danza se entremezclan, ofreciendo al público una mirada singular sobre la historia y la evolución de uno de los grandes iconos del ballet clásico: el cisne blanco. A través de este formato, Iván Delgado combina la reflexión, la experiencia personal y la interpretación coreográfica en directo.

“El hombre cisne” plantea un recorrido por la figura del cisne en la historia de la danza, con un enfoque poco habitual: su interpretación desde el cuerpo masculino. A partir de tres piezas coreográficas del siglo XXI —La muerte del cisne de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, La muerte de un cisne de Michel Descombey y El lago de los cisnes de Matthew Bourne—, Delgado explora cómo este símbolo ha sido reinterpretado y resignificado en la danza contemporánea.

Evolución de los roles de género

El espectáculo propone así una reflexión sobre la evolución de los roles de género en el ballet y sobre la capacidad de la danza para cuestionar y ampliar sus propios códigos, manteniendo al mismo tiempo la potencia expresiva de sus grandes mitos.

La trayectoria de Iván Delgado está estrechamente vinculada a esta transformación. Inspirado en su infancia por el fenómeno cultural de Billy Elliot, Delgado formó parte de la compañía del coreógrafo Matthew Bourne, donde interpretó el papel del cisne en más de 217 funciones, encarnando una de las versiones más influyentes y contemporáneas de este personaje.

Con “El hombre cisne”, el bailarín no solo revisita su propia experiencia artística, sino que construye una propuesta escénica que combina divulgación, emoción y virtuosismo, invitando al espectador a redescubrir la danza desde una mirada actual.

Las entradas para este espectáculo, dirigido a todos los públicos, pueden adquirirse a partir de 7 euros a través de la web de la Fundación Mediterráneo y en la taquilla del Aula (Avda. Doctor Gadea, 1).