Importante triunfo del alicantino Rodrigo Villalón en Villena

No es empresa sencilla programar una novillada sin caballos en Villena un domingo de finales de marzo y por la tarde. Pero lo cierto es que lo que ayer se vivió podría ser la excepción que confirma la regla, esa que dice que cuando las cosas se hacen bien se obtiene el mejor de los resultados. Ambiente primaveral, calor en las calles y temperatura elevada también en unos tendidos con muy buena entrada.

Debutaban en Villena los tres actuantes, que estuvieron arropados por un público cariñoso y entregado a partes iguales.

El valenciano Israel Guirao abrió la tarde y lo hizo cuajando a un gran novillo de Alcurrucén o lo que es lo mismo de la casa Lozano, garantía de calidad, seriedad y pasión taurina. Fue este un novillo que tuvo grandes virtudes, entre ellas, la fijeza, la repetición y la entrega, cualidades que supo aprovechar Guirao, un torero joven, pero con mucho oficio, quietud y desparpajo. El valenciano estructuró una faena con inicio de hinojos para más tarde torearlo a placer por ambos pitones. Las series fueron largas al igual que el trazo de cada muletazo. Guirao conecta muy bien con el público. La pena fue el mal uso de la espada, que truncó una faena de premio. Novillo de gran condición que fue ovacionado en el arrastre.

Con el cuarto y tras brindar al público, el novillero de Mislata supo resolver desde el principio. Guirao mostró de nuevo una solvencia y un dominio técnico que le distingue del resto de novilleros sin caballos. Con este novillo vimos una versión mucho más templada y reposada. Cada muletazo tenía poso y peso y eso que no fue este un novillo fácil, ya que había que provocar al inicio de cada muletazo y llegarle mucho. El novillo buscaba las tablas a la salida de cada serie, un hecho que no impidió que la faena del valenciano tuviera buenos argumentos y en el conjunto de la misma, la balanza se decantara a favor del torero. Guirao supo improvisar y exprimir a este cuarto de la tarde. Dejó una estocada trasera, que emborronó su buena actuación. Fue ovacionado.

El novillero Julio Aparicio debutó en Villena cortando una oreja de peso / Vigueras

Mucha expectación levantó Julio Aparicio, por el peso de su apellido y por los éxitos cosechados anteriormente. Demostró el benjamín de la familia que se toma muy en serio su profesión y al mismo tiempo dejó claro su buen concepto estético y de pellizco, tanto con el capote como con la muleta. Aparicio buscó siempre la buena colocación al inicio de cada serie y lo hizo con un novillo bueno, aunque algo más costoso que el gran primero. Aparicio, que tiene claras las fuentes de las que beber demostró también tener su personalidad y una manera de rematar los muletazos llevando al novillo largo ganando profundidad. No tuvo suerte con el estoque y perdió también el premio por el mal uso.

El quinto fue un novillo que presentó varias complicaciones. La más notable fue la falta de ritmo en la embestida. El de Alcurrucén se descolocaba a la salida de cada pase y Aparicio tuvo que hacer un ejercicio constante de pérdida de pasos y recolocarse casi en cada muletazo. El mérito fue la ligazón y la continuidad de las series, que Aparicio logró con entrega y mucha fe. Poco a poco impuso su mando y el orden en la faena, esos fueron los momentos más intensos del trasteo. Aparicio volvió a dar muestras de su buen concepto brillando especialmente en los pases de pecho, que fueron largos y profundos. Destacó una serie final a pies juntos por el pitón izquierdo como remate de su obra. Tras un pinchazo cortó una merecida oreja.

El alicantino Rodrigo Villalón se presentaba de luces en la provincia de Alicante y eligió la tierra natal de su madre para tal ocasión. Se dejó torear poco con el capote su primer novillo, tercero de la tarde. Un ejemplar colorado, listón y ojo de perdiz. Antes de la primera serie el de Alcurrucén buscó la puerta de toriles, un hecho que obligó a Villalón a provocar y llegarle mucho en todo momento. A destacar la buena lidia de Daniel Palencia, que facilitó mucho las cosas. Pedía el de Alcurrucén mano baja y temple y Villalón, que lo entendió a la perfección supo administrar eso tan complicado que es el torear despacio. Rodrigo Villalón brilló con el toreo al natural, de hecho las mejores series llegaron por ese pitón. Siempre buscó la media distancia y el trazo largo. Se perfiló en la suerte natural y dejó una estocada atravesada cortando la primera oreja de la tarde. El sexto fue otro buen novillo que Rodrigo Villalón cuajó con el capote. Un ramillete de buenas verónicas fue la antesala a lo que vendría con la muleta. Antes, la buena lidia de Cristian Expósito mostró las virtudes del novillo que cuajaron en banderillas Daniel Palencia y Salvador Lobato.

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Rodrigo Villalón saliendo por la puerta grande tras proclamarse triunfador del festejo / Vigueras

La clase en la embestida volvió a verse en este sexto novillo, que permito a Villalón mostrar su mejor versión. Lo esperó muy bien en cada muletazo, lo toreó largo y profundo, no faltaron muletazos desmayados y todo estuvo presidido por la elegancia y el clasicismo. Tuvo este novillo alegría en su embestida, algo que hizo que los tendidos conectaran desde el principio con la faena del alicantino. Faena compacta, rotunda y medida de Villalón que remató con una buena estocada. La lástima vino con el mal uso del descabello, que frenó la euforia conseguida. Pese a esto, tras una petición masiva cortó su segunda oreja de la tarde siendo triunfador del festejo y abriendo la puerta grande. Villena volvió a vivir la emoción del toreo, en este caso de los más jóvenes.