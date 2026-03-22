Polémico Chinaski: la libertad de los antihéroes de la música

Ficha técnica Formación: Dathan (voz), Lea (guitarra, bases y coros), Chuso (bajo) Procedencia: Alicante Discos:Mal viaje (2024), Degeneración Pulp (2025/EP) Año de comienzo: 2023

Para evitar encasillamientos en géneros que no les representan, hay un grupo nacido en Alicante que ha decidido inventar el suyo propio. Polémico Chinaski suenan a Mediterranean post-punk y nadie podemos llevarles la contraria, porque solo ellos saben lo que significa. Es un proyecto compuesto por tres músicos que ya tienen experiencia previa en otras formaciones, entre la que destaca la más que conocida (y todavía venerada) Konsumo Respeto.

Ahora, han decidido empezar de cero con un sonido peculiar que mezcla melodías bailables con letras crudas y oscuras. Invitan a bailar con letras que claman a la reflexión más introspectiva. "Si nos cuesta definirnos a nosotros, imagínate al resto", bromean durante la entrevista con INFORMACIÓN. "Nuestro sonido es un conglomerado de cosas. Por una parte hay una predominancia electrónica que viene generada por la manera de crear las bases, no hay una batería física, orgánica", explican.

Pero lejos de ese detalle, la banda sí que es orgánica. Las voces, el bajo y la guitarra dejan una esencia que se ha ido oscureciendo con el paso de las canciones, virando del indie más clásico y noventero al post-punk opaco y emocional. Sus letras evidencian un lado depresivo que no casa en absoluto con el ritmo que le imprimen, lo que ha derivado en una etiqueta que portan hasta en el logo de la banda como seña de identidad.

Y es esta variedad de registros la que les ha permitido tocar en vivo con artistas tan diversos como O’funk’illo en la Sala Marearock o Los Invaders en la Stereo. "Viene un poco de estar medio perdidos. Hacíamos lo que nos apetecía: una canción más animada, otra más depresiva como Infierno nuclear, otra acústica porque alguien lo había dejado con la novia… Veníamos de otros proyectos donde todo estaba más marcado y aquí nos daba igual. Queríamos hacer lo que nos diera la gana", subrayan.

La estela de Bukowski

Este espíritu se refleja también en el nombre del grupo. La elección de Polémico Chinaski es casual, surgida a partir de juntar palabras aleatorios sin buscar nada concreto. Sin embargo, a nivel simbólico, tiene mucho de verdad. El personaje de Henry Chinaski, creado por el escritor Charles Bukowski, es posiblemente uno de los grandes antihéroes de la literatura contemporánea. Alejado de modelos de personajes idílicos y tradicionales, el autor creó a un hombre que se regía por sus propias reglas. De alguna manera, rompía con el orden establecido en una industria como la literaria, donde las malas praxis solo estaban al alcance de los antagonistas.

En Polémico Chinaski también hay una posibilidad de huir de las ideas dominantes. Una de ellas es que ellos hacen música sin distribuidores ni padrinos y que, por tanto, no van a pagar por mostrarse en una plataforma. "La manera que tenemos de trabajar es totalmente subversiva, utilizamos las plataformas de vía libre y no hemos pagado un duro ni pagaremos por ello", apuntan desde la banda. "Además, animamos a todo el mundo a que nos escuchen de manera gratuita. Solo nos queda salir a la calle con un radiocasete", ironizan desde la banda.

Su siguiente publicación saldrá el próximo 3 de abril, Volar, y aseguran que será el inicio de una dinámica de lanzamientos periódicos que tendrá como finalidad "agitar el avispero" y mostrar los temas en los que están trabajando sin pensar en publicaciones de discos ni EPs. "Si alguien se quiere pegar un tiro, que se espere a escucharla y entonces cogerá un revolver más grande. Es una canción que es un manual de supervivencia para un mundo de mierda. Una sociedad en la que se te muere un familiar y al día siguiente tienes que ir a trabajar, que te da sustitutivos del bien más valioso que tiene el ser humano, el tiempo", denuncian.

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Ellos no son pose, hacen y muestran lo que quieren. Cantan sin miedo al qué dirán y tienen un proyecto musical que huye de cualquier tipo de norma. Para los que quieran disfrutar de ellos en directo, estarán actuando en el Pub Drakkar de Ibi el próximo 28 de marzo, a las 22.30 horas, junto a Yakuza. El precio de la entrada es de 5 euros.