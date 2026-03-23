Una banda cancela por sorpresa su concierto en el Leyendas del Rock para terminar su nuevo disco
La organización del festival, que se celebrará los días 5, 6, 7 y 8 de agosto, asegura que en los próximos días anunciará el nombre del grupo sustituto, que “encantará a los fans del metal moderno”
Una de las bandas internacionales más esperadas de esta edición del Leyendas del Rock 2026, especialmente para los seguidores del metal moderno, ha lanzado un comunicado donde anuncia, por sorpresa y de manera unilateral, su decisión de no actuar en el festival que se desarrollará durante el 5, 6, 7 y 8 de agosto en el Polideportivo Municipal de Villena.
Los estadounidenses Nothing More han hecho público a través de sus redes sociales un cambio de planes que afecta directamente a su gira europea que tenía parada en la provincia el próximo viernes 7 de agosto. "Tras pensarlo detenidamente, hemos tomado la decisión de no participar en nuestra gira de festivales por Europa este verano para centrarnos en terminar nuestro nuevo álbum", afirman a través de un comunicado.
La banda, conocida por hacer un sonido cercano al metalcore, un género muy seguido por las nuevas generaciones amantes del metal, se encontraba en la fase final de su gira Carnal, que les llevó a presentar el álbum por todo el mundo y "a dar 193 conciertos, incluyendo tres giras europeas y ante las mayores multitudes de nuestra carrera", apuntaban en el texto difundido. Por ello, explican, "necesitamos este tiempo para recargar pilas, estar con nuestras familias y hacer el mejor disco que podamos", subrayan.
Debido a esta noticia de última hora, que ha afectado de manera directa al Leyendas del Rock, la organización del festival ha pedido disculpas "a los fans que querían disfrutar de Nothing More en su ansiado estreno en un festival español, pero por desgracia la banda ha decidido cambiar sus planes y no girar en Europa esta vez". En este sentido, aseguran que "en unos días anunciaremos la banda sustituta, la cual sabemos que encantará a los fans del metal moderno", dejando abierta la incógnita de qué grupo sustituirá a la formación estadounidense.
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