La bodega Casa Sicilia presenta en Experiencia Verema Madrid sus nuevos vinos

La bodega Casa Sicilia 1707 de Novelda aprovechó este lunes su presencia en Experiencia Verema Madrid 2026, que se celebró en el Hotel Palace, para presentar los nuevos vinos elaborados esta última añada, con sutiles cambios, nuevas variedades y diferentes coupage (mezcla de distintas variedades).

Los asistentes al showroom, profesionales del sector de la hostelería, cataron los nuevos vinos que mantienen la tradicional marca de Cesilia Blanc y Cesilia Rosé. El primero de ellos es la frescura del Mediterráneo embotellada. Una combinación de Moscatel de Grano Menudo, Macabeo y Malvasía que destaca por su intensidad aromática (azahar, notas cítricas) y su boca ligera pero persistente. Es el vino del "instante", para disfrutar de cualquier momento y el clima mediterráneo con cada sorbo. El Cesilia Rosé, por su parte, mantiene su sofisticación y ligereza. Elaborado con un coupage de cuatro variedades (Monastrell, Cabernet, Petit Verdot y Garnacha), presenta un color rosa pálido muy elegante. Destaca por su frescura ácida y sus recuerdos a fresa y frambuesa, siendo el referente perfecto para un copeo de calidad o un maridaje con arroces marineros.

Otro de los cambios significativos es el nuevo rosado de La Réserve 2025, que deja de ser monovarietal para jugar con las variedades de Petit Verdot, Cabernet Sauvignon y Garnacha, su color cereza pálido esconde una complejidad sorprendente con notas de frutos del bosque. Su paso por boca es sedoso y envolvente, redefiniendo el concepto de lujo en los rosados gracias a su equilibrio entre la finura aromática y una estructura firme.

Presentación de los vinos de Casa Sicilia en Madrid / INFORMACIÓN

El vino blanco Ad Gaude 2024 es otra de las joyas de la bodega, con cepas de albariño y una crianza de 6 meses sobre lías que le otorga una untuosidad y persistencia fuera de lo común. En nariz es una explosión de flores blancas y fruta cítrica, ofreciendo en boca una frescura vibrante y una estructura elegante que lo convierte en el acompañante ideal para la alta gastronomía mediterránea.

La principal novedad entre los tintos es el Cesilia Jove 2025, este ensamblaje de Petit Verdot y Cabernet Sauvignon destaca por su color rojo picota con ribetes violáceos. Es un vino ligero donde los aromas de frutos negros se entrelazan con una boca equilibrada y persistente, capturando la esencia más directa y sincera del terruño de Novelda.

Por otro lado, el tinto Heretat 2022, es el alma de la bodega. Procede de cepas de Monastrell de más de 50 años y destaca por su tradición inteligente, donde la fermentación con nieve carbónica y la crianza en roble francés logran un vino de gran volumen. Es un tinto de color cereza intenso, con notas de fruta negra madura y especias, diseñado para perdurar y evolucionar con el tiempo.

Tras la puesta de largo en Madrid, los nuevos vinos ya están disponibles en la tienda de la propia bodega de Novelda y empezarán su promoción con diversas presentaciones y catas en las próximas semanas.