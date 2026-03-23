El Canelobre dedicado a Juan Gil-Albert se presenta en Alicante

Juan Gil-Albert, las ilusiones de un razonamiento inagotable es el título del nuevo número monográfico de la revista Canelobre, con la que el Instituto Alicantino de Cultura rinde homenaje al escritor alcoyano coincidiendo con los ciento veinte años de su nacimiento y treinta de su fallecimiento en 2024. El ejemplar se publicó en 2025 por el instituto para conmemorar el aniversario, pero será este martes cuando se presente al público. De hecho, un ejemplar de este Canelobre, que es el número 75 de la revista, Canelobre, se introdujo en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en Madrid, en abril del pasado año

El nuevo número, que se presenta este martes, a las 19 horas en la Casa Bardín, ofrece una completa visión de la obra de Gil-Albert a través de rigurosos estudios, análisis y reflexiones de cerca de una veintena de especialistas y a lo largo de trescientas páginas, en una edición coordinada por Manuel Valero.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha indicado que "es una gran satisfacción que salga a la luz este nuevo número de Canelobre que salda una deuda pendiente con el estudio de la prosa gilalbertiana y con el que la Diputación rinde homenaje a uno de los mejores autores que nos ha brindado la provincia de Alicante y que, además, da nombre al Instituto de Cultura".

Portada completa del Canelobre / INFORMACIÓN

Por su parte, la directora del Instituto Gil-Albert, Cristina Martínez, ha destacado que "consideramos necesario recuperar la producción, la trayectoria y la figura de Gil-Albert, al que también hemos querido conmemorar con el certamen del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, que este año celebra su tercera edición". El acto contará con la presencia de la directora del departamento de Revistas, Marina Vicente, el subdirector, Mario-Paul Martínez, y el director del departamento de Publicaciones, Joaquín Juan, que ha editado la revista.

Contenidos del nuevo número monográfico

El contenido está dividido en tres grandes bloques: memorabilia sobre Juan Gil-Albert, narrativa gilalbertiana y correspondencia epistolar. Además, la revista incluye una detallada selección de documentos y fotografías, algunos de ellos inéditos, procedentes de los fondos conservados en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Asimismo, tanto en portada como en el interior se han incluido grabados que hizo Antoni Miró sobre Gil-Albert y que han sido cedidos desinteresadamente.

El Canelobre número 75 cuenta con la colaboración de José Carlos Rovira, Luis Antonio de Villena, Juan Lamillar, Juana María Balsalobre, José Ferrándiz Lozano, Pedro García Cueto, Fernando Parra Nogueras, Carlos Ferrer, Jaime Siles, Manuel Valero, Francisca Sánchez Pinilla, Cecilio Alonso, José Siles y María Paz Moreno.