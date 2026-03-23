Cuatrocientos libros viajan desde Alicante hasta una pedanía de Burgos

Seiscientos kilómetros separan Alicante de Guzmán, una pedanía de Pedrosa de Duero, en plena comarca burgalesa de Ribera del Duero, y esos son los que ha recorrido en coche la escritora alicantina de novela romántica Gigi Rote para trasladar cerca de medio millar de libros con destino a una biblioteca en plena naturaleza: la Biblioteca Verde inaugurada el pasado verano en un antiguo lavadero de esta localidad. Trasladó 35 cajas con más de 400 ejemplares y, tras pasar el puente de San José en este apacible lugar, la alicantina avanza: "Tengo doscientos libros más para llevar este verano".

Todo comenzó el pasado mes de enero, cuando la autora vio una noticia en el informativo de Antena 3 sobre esta biblioteca habilitada en el otrora lavadero en la Fuente San Quinces. "Pensé en todos los libros que me regalan, que son muchos, y suelo donarlos a colegios, institutos, centros sociales o residencias. Siempre me ha gustado dar una nueva vida a los libros y este era el sitio ideal. Es un lugar con cien habitantes y cada uno había llevado un libro para esta biblioteca", apunta Gigi Rote, que no dudó en llamar al pueblo y hablar con su alcalde pedáneo, Luis Miguel Rodríguez García, "que se sorprendió y se alegraron de que los llevara".

Señal que conduce a la Biblioteca Verde de Guzmán / INFORMACIÓN

La alicantina no solo llenó 35 cajas con libros de su propiedad, sino que hizo un llamamiento a sus compañeros de la asociación de escritores Alas de Papel, quienes también aportaron los suyos "y he traído un poco de todo, no solo de género romántico, que es el mío, sino también thriller, novela histórica... Desde Ken Follet a la alicantina Matilde Asensi o Julia London, muchos best sellers", explica.

El coche de la alicantina Gigi Rote con 35 cajas de libros / INFORMACIÓN

La autora alicantina viajó el pasado jueves hasta allí, ya que, como indica el alcalde, "a los que quieren traernos libros, les decimos que vengan a conocer el sitio y el pueblo". Y Gigi Rote no lo dudó: "El lugar es precioso para leer en la naturaleza, está a un kilómetro del pueblo y es una biblioteca abierta, que no tiene puertas ni ventanas", apunta la donante de libros que "amenaza" con volver a llevar otros doscientos ejemplares el próximo verano.

Un proyecto en expansión

"Están viendo si se pueden poner más lejas allí o también instalar otras bibliotecas verdes en otras fuentes cercanas para dividir la ruta verde al lado del pueblo", añade la autora, que se ha alojado en un antiguo palacio del siglo XVII, recién reformado, como único alojamiento en Guzmán para los turistas.

Antiguo lavadero donde se encuentra la biblioteca rural de Guzmán / INFORMACIÓN

El alcalde Luis Miguel Rodríguez Guzmán (España Vaciada) agradece el gesto altruista de la alicantina, que han seguido también otros donantes voluntarios después de salir "quince segundos en la televisión. Nos ha llamado un montón de gente, pero yo les digo que vengan a traerlos al pueblo. Está bien, porque al final hay muchos y hay un intercambio de libros, porque puedes llevar y llevarte. En verano se está muy bien porque hay sombra por todos lados y eso es un remanso de paz".

Gigi Rote y el alcalde, en la biblioteca rural / INFORMACIÓN

Ante el aluvión de libros, el responsable municipal indica que "en el campo tenemos cinco fuentes y podemos instalar de cien a doscientos libros en cada una de ellas" y añade que la buena acogida de la iniciativa responde a que el pueblo lleva cuarenta años trabajando con la cultura desde la Asociación de Amigos de Guzmán y desde entonces no cesan las actividades. "Muchos se sorprenden de que la biblioteca no esté vandalizada ya, pero desde críos se les educa y se les implica", señala el alcalde, que invita a todo el que quiera a viajar hasta allí para "comer cordero con un buen vino a la sombra de los chopos".