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Emilio Picón explora los límites de la razón a través de la literatura en Elche

El autor presenta su novela y racional el viernes 27 de marzo, a las 19.30 horas, en la librería Ali i Truc acompañado por el crítico y colaborador de INFORMACIÓN Eduardo Boix

&quot;y rincón&quot;, la última novela de Emilio Picón, se presenta en Elche

"y rincón", la última novela de Emilio Picón, se presenta en Elche / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Juan Fernández

La novela y racional (Niña Loba Editorial) parte de una premisa clara: la literatura surge allí donde la razón resulta insuficiente. La obra de Emilio Picón plantea un recorrido narrativo y filosófico en torno a la identidad, la percepción y la vocación creativa, articulado a través de situaciones límite que desafían las coordenadas habituales de la experiencia. Entre ellas, el intento de retomar una vocación literaria tras años de prisión, la confusión entre deseo y lealtad cuando la amante ideal parece coincidir con la pareja de un amigo, o el desplazamiento de la conciencia hacia el cuerpo y la psicología de la propia compañera sentimental.

La obra se inscribe en lo que su autor, Emilio Picón, define como un realismo espiritual, donde el lenguaje reflexiona sobre sí mismo y las metáforas funcionan como símbolos encadenados que amplían el sentido del relato. Más que un argumento lineal, la novela propone un entramado de experiencias perceptivas que trascienden lo cotidiano y cuestionan los límites de la racionalidad. Un cúmulo de cuestiones que el propio autor desgranará este viernes 27 de marzo, a las 19.30 horas, en la presentación de la obra en la librería Ali i Truc de Elche. Esta actividad, previamente prevista para el mes de enero, tuvo que ser pospuesta debido a las inclemencias meteorológicas.

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La velada, conducida por el crítico literario y colaborador de INFORMACIÓN, Eduardo Boix, abordará cuestiones presentes en la obra, aunque plasmadas de manera invisible en sus páginas. Con todo, y racional se presenta como un artefacto literario y espiritual que dialoga críticamente con las nociones de realidad y razón, sin asumirlas como verdades absolutas. La novela se aproxima a ellas desde una mirada lúdica y abierta, más cercana a la curiosidad del juego que a la solemnidad del dogma, invitando al lector a explorar, cuestionar y reír mientras comprende.

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