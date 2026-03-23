El escritor Máximo Huerta firmará ejemplares de su última novela en Alicante

La autoficción, cada vez más de moda, tiene la capacidad de permitir a los autores encontrar respuestas a momentos concretos de su vida. Uno de esos escritores fieles a la memoria es el valenciano Máximo Huerta, que en su último libro, Mamá está dormida (Editorial Planeta), ahonda en la nostalgia para sumergirse en un ejercicio de amor y dolor. En la historia, Aurora, una anciana con demencia, le pregunta a su hijo: "Y tu hermano, ¿dónde está?".

Esta frase, que podría parecer cotidiana y trivial, supone un auténtico terremoto emocional para Federico, el protagonista de la obra, que siempre había creído ser hijo único. Es el arranque de una novela que aborda cuestiones como la nostalgia o los cuidados de los hijos hacia sus padres. Para descifrar la verdad y comprobar si la pregunta es fiel a la realidad o fruto de las alucinaciones de su madre enferma, ambos inician un viaje en autocaravana hasta Vera de Bidasoa, un pueblo entre montañas donde Aurora vivió de joven al abrigo de la dura y siniestra Sección Femenina.

"Mamá está dormida", la última novela de Máximo Huerta / INFORMACIÓN

El autor estará firmando ejemplares de su nueva novela el 24 de marzo, a las 19 horas, en la Casa del Libro de Alicante (calle Poeta Vila y Blanco, 8). Una obra de ficción que, según el propio autor, tiene mucho de real. Decidió adentrarse en esta historia "porque me ardía en el salón de casa y en las manos. También me estallaba la cabeza y ha sido una manera de aliviarla. Una frase real de mi madre, una que me dijo a media tarde, me dejó pensando. ¿Y si esto fuera verdad? ¿Y si lo hiciera ficción?".

Además, también se abordan cuestiones delicadas como la salud de las personas mayores, una realidad que a menudo permanece oculta entre los tabúes sociales, como la demencia, y el papel de los familiares en toda esta situación. "Conozco bien la enfermedad y tiene tantos ángulos y genera tantos problemas que abordar el drama ha sido desde el conocimiento", explica Máximo Huerta. "La salud, el olvido, la memoria, la ira, el orgullo… la imposibilidad de curarlo. La trama no tiene marcha atrás. Ni tampoco tiene solución. Hay que viajar. Hay que seguir adelante y encontrar una meta. El cuidador pasa por todos los estados de ánimo. Y eso es material literario de primer nivel", concluye.

Máximo Huerta estará firmando ejemplares de su novela "Mamá está dormida" / INFORMACIÓN

Un autor marcado por la actualidad política y social

El escritor y periodista Máximo Huerta ha publicado las novelas Con el amor bastaba, El susurro de la caracola, Una tienda en París, La noche soñada (con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2014), No me dejes (Ne me quitte pas), La parte escondida del iceberg, Firmamento, Adiós, pequeño (galardonada con el Premio de Novela Fernando Lara 2022) y París despertaba tarde (2024). Es autor de los relatos El escritor, Elsa y el mar y Partir de cero; de los libros ilustrados Mi lugar en el mundo eres tú, Paris sera toujours Paris y Viva la Dolce Vita, así como de la colección de columnas periodísticas recogidas en Intimidad improvisada y del cuento infantil La banda de Olivia.

Máximo Huerta desgrana una historia de amor y dolor marcada por la nostalgia en su última novela / Fernando Bustamante

A esta sólida trayectoria literaria se suma una amplia carrera en los medios de comunicación, donde Máximo Huerta ha desarrollado una destacada labor como periodista y presentador, especialmente vinculado a espacios televisivos de gran audiencia. Su experiencia en el ámbito informativo y su capacidad para conectar con el público, entre la que destaca su participación en El programa de Ana Rosa, han marcado también su manera de narrar, trasladando a sus libros una mirada directa y humana.

De forma puntual, su trayectoria se vio también ligada a la política al asumir en 2018 la cartera de Cultura y Deporte en el Gobierno de Pedro Sánchez, en una etapa breve pero significativa que evidenció su compromiso con el ámbito cultural. En este sentido, en 2023 cumplió uno de sus sueños de la infancia al inaugurar La Librería de Doña Leo, que en poco tiempo se ha convertido en un centro de convergencia literaria y cultural en Buñol, Valencia.