¿Cuáles son los lazos históricos que unen a Argelia con Alicante? Una exposición explica el vínculo entre estas dos tierras

La relación entre Alicante y Argelia se ha extendido en el tiempo por su proximidad geográfica. Desde intercambios comerciales hasta migración, ambos lugares han tenido un férreo vínculo que todavía sigue activo con rutas marítimas y vuelos directos. Ahora, una exposición en el Archivo Histórico Provincial de Alicante busca dar más información sobre la historia y la memoria de la vinculación entre estas dos tierras separadas por el Mediterráneo.

El próximo 25 de marzo, a las 12 horas, el director general de Cultura, Miquel Nadal, inaugurará la muestra Antes, durante y después de la Argelia francesa, una exposición que nace con motivo de la creación del Fondo Documental sobre Argelia en este centro, que servirá como espacio dedicado a la conservación y difusión de materiales relacionados con ambos territorios.

La exposición reúne una selección de libros, revistas, periódicos y documentos procedentes de recientes donaciones realizadas por asociaciones culturales de España y Francia, así como por particulares, que han contribuido a enriquecer este nuevo fondo documental donde destaca la información acerca de los pieds-noirs, que encontraron en Alicante uno de los lugares clave donde se asentaron tras la independencia en 1962, dejando atrás su situación como colonia francesa.

Cartel de la exposición "Antes, durante y después de la Argelia francesa" en el Archivo Histórico Provincial / INFORMACIÓN

Comisariada por el profesor Juan Ramón Roca, la muestra propone un recorrido histórico a través de paneles temáticos de gran formato que abordan la evolución de Argelia desde sus orígenes hasta la actualidad. El itinerario presta especial atención a los periodos de presencia española y francesa, claves para comprender las relaciones históricas entre ambas orillas del Mediterráneo.

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La iniciativa está especialmente dirigida a estudiantes de colegios, institutos y universidades, así como a investigadores y público interesado en la historia contemporánea y el ámbito mediterráneo. Tras su inauguración, la exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 17 a 19 horas, y fines de semana de 10 a 13 horas en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. La muestra estará en la sala de exposiciones del centro hasta el mes de junio.