¿Cuáles son los lazos históricos que unen a Argelia con Alicante? Una exposición explica el vínculo entre estas dos tierras
La muestra Antes, durante y después de la Argelia francesa, que se inaugura el 25 de marzo en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, reúne una selección de documentos con información sobre la relación entre ambos territorios
La relación entre Alicante y Argelia se ha extendido en el tiempo por su proximidad geográfica. Desde intercambios comerciales hasta migración, ambos lugares han tenido un férreo vínculo que todavía sigue activo con rutas marítimas y vuelos directos. Ahora, una exposición en el Archivo Histórico Provincial de Alicante busca dar más información sobre la historia y la memoria de la vinculación entre estas dos tierras separadas por el Mediterráneo.
El próximo 25 de marzo, a las 12 horas, el director general de Cultura, Miquel Nadal, inaugurará la muestra Antes, durante y después de la Argelia francesa, una exposición que nace con motivo de la creación del Fondo Documental sobre Argelia en este centro, que servirá como espacio dedicado a la conservación y difusión de materiales relacionados con ambos territorios.
La exposición reúne una selección de libros, revistas, periódicos y documentos procedentes de recientes donaciones realizadas por asociaciones culturales de España y Francia, así como por particulares, que han contribuido a enriquecer este nuevo fondo documental donde destaca la información acerca de los pieds-noirs, que encontraron en Alicante uno de los lugares clave donde se asentaron tras la independencia en 1962, dejando atrás su situación como colonia francesa.
Comisariada por el profesor Juan Ramón Roca, la muestra propone un recorrido histórico a través de paneles temáticos de gran formato que abordan la evolución de Argelia desde sus orígenes hasta la actualidad. El itinerario presta especial atención a los periodos de presencia española y francesa, claves para comprender las relaciones históricas entre ambas orillas del Mediterráneo.
La iniciativa está especialmente dirigida a estudiantes de colegios, institutos y universidades, así como a investigadores y público interesado en la historia contemporánea y el ámbito mediterráneo. Tras su inauguración, la exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 17 a 19 horas, y fines de semana de 10 a 13 horas en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. La muestra estará en la sala de exposiciones del centro hasta el mes de junio.
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