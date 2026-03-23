Una tarta de queso "made in Alicante" desfila en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

El sello de Alicante quedó reflejado en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid más allá de las destacadas participaciones de los diseñadores Juan Vidal y Hannibal Laguna. Una anécdota culinaria protagonizó uno de los momentos más comentados de esta edición, cuando una tarta de queso “made in la terreta” desfiló sobre la pasarela. Un hito enmarcado en el acuerdo de licencia que la empresa Las Tartas de Julita ha alcanzado con Ágatha Ruiz de la Prada.

La marca, nacida de la mano de Julia Sala en Alicante, desarrolló así una acción publicitaria tan curiosa como llamativa, inspirada en el universo creativo de la célebre diseñadora, con quien lanzará una edición especial caracterizada por tonos rosas y los corazones típicos de la diseñadora y aristócrata española.

Un momento de la aparición de la tarta de queso alicantina en el desfile madrileño / INFORMACIÓN

Para ello, la tarta, presentada en pleno desfile en Madrid, se integró en el espectáculo como una propuesta más de la colección, recorriendo la pasarela en un carro metálico al estilo Hollywood, de la mano de un modelo con delantal, y generando una de las imágenes más virales de la edición.

Una expansión en forma de edición especial

Lo que comenzó como un proyecto local en Alicante se ha convertido en una marca en plena expansión nacional. Las Tartas de Julita cuenta actualmente con 12 tiendas, entre propias y franquicias, y prevé superar los 20 establecimientos en 2026. En este sentido, el acuerdo con Ágatha Ruiz de la Prada supone un paso más en esta evolución, al llevar la marca más allá del ámbito gastronómico para situarla en el terreno de la moda, el diseño y la cultura contemporánea.

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Ágatha Ruiz de la Prada y Julia Sala, durante su presencia en la Mercedes-Benz Fashion Week / INFORMACIÓN

La edición especial de la tarta, que se presentará oficialmente en la última semana de abril, incorporará elementos visuales inspirados en el universo de la diseñadora, como los característicos corazones y una estética dominada por el color rosa. El primer vistazo ya se pudo ver en la Mercedes-Benz Fashion Week y próximamente estará al alcance de la gente.