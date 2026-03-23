Aquí tienes los 92 cortos que podrás ver en el próximo Festival de Cine de Alicante

Un total 92 cortometrajes de 13 países se proyectarán en sección oficial en el próximo Festival Internacional de Cine de Alicante, una docena más de los habituales 80 que suelen seleccionarse entre cerca de 2.000 propuestas. La cifra sólo ha sido superada en una ocasión con motivo del veinte aniversario del certamen en 2023, cuando se seleccionaron 100 trabajos. "Somos unos de los festivales a nivel nacional que más cortometrajes selecciona y este año lo que ha aumentado mucho es la sección de cortometrajes alicantinos", apunta Vicente Seva, director del festival que se celebra del 23 al 30 de mayo.

Esta sección, la de Alicante CInema, es la que más crece, con 30 propuestas a concurso frente a las 20 establecidas en ediciones anteriores, seguida de 20 cortometrajes de ficción nacional, 12 en la categoría de animación y otros 12 en ficción internacional, junto a 9 cortometrajes documentales y otros 9 internacionales LGTBI.

Entre las propuestas a concurso hay títulos de directores alicantinos consolidados como Adán Aliaga, Sergio Checa, Ángel Puado, Meka Ribera, Álvaro G. Company, Salva Monleón, Álvaro G. Company & Mario Hernández; Alex Rey y María Lorenzo en animación o, en documental, Marisol Moreno con un trabajo sobre Miguel Ángel Pérez Oca o dos cortos con la dana valenciana como tema central.

Fernando Cayo en "Leonardo", de Meka Ribera y Álvaro G. Company / INFORMACIÓN

También se proyectará el cortometraje de Rubén Guindo, que ganó el premio en el Laboratorio de Proyectos del festival en la pasada edición, así como el debut en la dirección del actor Sebastián Haro y un nuevo trabajo de la también actriz Cecilia Gessa y del actor y presentador Luis Larrodera. En el campo internacional destaca el corto In her arms de Roman Volosevych (Ucrania), que habla de la vuelta de una familia a su casa familiar, devastada por la invasión rusa.

Todos ellos competirán por alzarse por los diferentes premios, que ascienden en total a 4.500 euros. Estos cortometrajes han sido seleccionados por el jurado de entre más de 1.800 propuestas presentadas y se podrán ver durante la semana del festival, que se celebra del 23 al 30 de mayo. Los 13 países participantes en esta edición son: España, Italia, Grecia, Canadá, China, Ucrania, Colombia, México, Puerto Rico, Argentina, Uruguay, Brasil e Irán.

Vicente Seva se ha mostrado satisfecho por la acogida y el nivel de los trabajos recibidos. "El Festival de Alicante nació como un certamen de cortometrajes y siempre le hemos dado mucha importancia a estos trabajos. Un año más, nos sorprenden historias originales y de gran calidad, que han hecho difícil la selección. Estamos muy agradecidos, pues en cada edición es muy grande la participación. Animo al público alicantino a acudir a estas proyecciones", ha destacado.

20 cortometrajes de ficción nacional

La organización ha elegido para la sección de cortometrajes españoles de ficción 20 trabajos: 21 de Octubre de J. Canovas, A certa distancia de Laura Pérez, Cotton Candy de Adán Aliaga, Dafne y Pol de Sergio Checa, Juanita de Karen Joaquín y Uliane Tatit, La colisión de Jairo González, La gent normal de Isabel Ferrando, La hora escrita de Coke Arijo, Las lágrimas de Sísifo de Luis Larrodera, Leonardo de Meka Ribera y Álvaro G. Company, Lleó de Alba Just, Mamá quiero ser libre de Salva Monleón, Montecarlo 67 de Rubén Guindo, Por las venas de Sebastián Haro y Beatriz Rojas, Pordentro de Álvaro G. Company & Mario Hernández, Prejuicios de Javi Prada, Quemar al Padre de Rafa Piqueras, The call de Kiko Prada, Una conversación pendiente de Cecilia Gessa y Videoclub 2001 de Guillermo Polo.

Fotograma de "Montecarlo 67", de Rubén Guindo / INFORMACIÓN

Estos 20 cortos optarán a los premios de mejor actriz y actor, mejor director y mejor cortometraje. Este último galardón, junto a las categorías de documental y animación al ser el Festival Internacional de Cine de Alicante colaborador de la Academia de Cine, puntuará para la preselección de los Premios Goya 2027.

12 de animación

Doce han sido este año los trabajos seleccionados en la categoría de animación: April de Carmen Meitín y Corona Alonso, Balada de peces y pájaros de Anny Uribe y Juan José Arévalo, Davi de Júlia González, El aspirante de Sam Orti, Fast Rats de Anna Juesas, La pandilla del Capitán Mondongo de Emilio y Jesús Gallego (Gallego Bros), Ma-ma de Isabel María Monge, Microcosmos. Un gabinete de curiosidades de María Lorenzo, Orgullo y felpa de Cristina Sáez, Isabel Ruiz y María Macià, Pinchu es así de Carmen Córdoba, Playa Libertad de Luis Toloza, y Pobre Marciano de Alex Rey.

9 cortos documentales

La sección de cortometrajes documentales contará con 9 trabajos: 36 disparos de Sonia Bautista, Digital Times de Nuria Cidoncha, Enguídanos, l’escriptor que viatjà a les estrelles de Joana Chilet, Indestructibles berlanguianas de Almudena Verdés, La infancia del héroe de JJSalsoso, Las manos del pueblo de David Corrochano, Los Mayos de Mar Navarro, No Oblidem de Carlos López-Rey, y Pérez Oca, una historia de Alicante de Marisol Moreno.

Cortometraje "Videoclub 2001", de Guillermo Polo / INFORMACIÓN

12 de ficción internacional

Dentro de la sección de cortometrajes de ficción internacional se han seleccionado otros 12 cortos: Cómo limpiar un espejo (Colombia), Cleaner de Kostas Gerampinis (Grecia), Distress call de Michele d'Anca (Italia), El viaje de Fabiola Campos (México), Entre Tormentas de Fran Zayas (Puerto Rico), In her arms de Roman Volosevych (Ucrania), La falta de Carmela Sandberg (Argentina), Luna Stevia de Lilian Zuczkowski y Matteo Cantatore (Italia), Más que el mar de Marindia (Uruguay), Safe Dose de Faye Shu (China), Samba Infinito de Leonardo Martinelli (Brasil) y Silent Voice de Romina Korosh (Irán).

9 cortos internacionales LGTBI

La sección de cortometrajes Internacionales LGTBI, en colaboración con Alicante Entiende, contará con 9 trabajos: Café con corazón de Ángel Puado y Sebastián Haro, ¿Dónde estás? de María Moreno Novoa, La miel inmaculada de Mauricio Calderón (México), La moto de Matteo Giampetruzzi, La raíz de Isa Sáez, Las subordinadas del género de Alicia Rodríguez, Próxima parada de Gabriel Gil, Si l'amor no és això, que m'assassinin de Álex Arroyo, y Sopro (Soplo) de Fernanda Beling (Brasil).

Alicante Cinema

Los 30 cortometrajes de realizadores de la provincia de Alicante proceden de Alicante, Sax, Castalla, San Vicente, Elche, Catral, Mutxamel, Novelda, Santa Pola, Torrevieja y Gayanes, entre otros: 13 de noviembre de Salva Monleón, Alienadas de Amanda Ramos, Confirmación de Olga Melero, Cuando el desayuno sabe a plomo de Leo González, El autoestopista de Melina Bolopá, El cinéfilo de Daniel Chaguaceda, El hijo de Pepe Lillo, El hueco de Cristian Verdú, El meditador de Alejandro Palacio, Fe de Jhon Jairo Cardona, Haberlo dicho antes de Victor Montesinos, Heridas de Fernando Corta, La distancia de MJ Ibarra, La presentación de Maxi Velloso, Lo que no se dice de Adrián Fuentes, Lunatikos de Paloma Ortín Mira y Paco Amat, Más allá de Artemio Berenguer, No tengo nada que perder de Carlos Mures, Perromaquia de Borja López, Plastificados de Nerea Úbeda, Tiempo al tiempo de Andrés López, Tokio de Ángel Puado, Trauma de Agnès Ortega, Un día en la empresa de David Ruiz, Un dilema de Gustavo R. Cuneo, Un domingo cualquiera de Javier Cuenca, Un misterio de Marco Gosalvez, Una muerte digna de Alejandro Díaz, When the sun hits de Miguel Ángel Nadal, y Ya no duele de David de Loro.

"Un domingo cualquiera", de Javier Cuenca / INFORMACIÓN

Los cortometrajes de la sección española, animación, documental y LGTBI se proyectarán en el Teatro Arniches, la sección internacional en Casa Mediterráneo y los trabajos de Alicante Cinema en los cines Kinépolis del CC Plaza Mar 2, sedes oficiales del 23º Festival Internacional de Cine de Alicante.