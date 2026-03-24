Más de 15 grupos de música se unen en Alicante para recaudar fondos en apoyo a los niños de Kenia

Un nuevo evento solidario llega a Alicante. Más de 15 grupos de música se han unido en la ciudad para recaudar fondos destinados a la ONG Niños de Kenia, fundada con el objetivo de dar apoyo a los menores del orfanato Cannan. Según explica la organización, una de las principales causas por las que los menores pierden a sus padres es el VIH, muy extendido en el país.

Para recaudar fondos para estos menores, sometidos a la extrema pobreza y al trabajo infantil, el domingo 29 de marzo se celebrará una jornada musical en Confetti Playa (avenida de la Costa Blanca, 119). A partir de las 15 horas, la música será la encargada de recaudar dinero con una maratón de actuaciones en directo, con nombres como Mailers, Almas Bohemes o Polémico Chinaski.

Cartel oficial del concierto solidario / INFORMACIÓN

La entrada tendrá un precio simbólico de 5 euros y todo lo recaudado irá destinado íntegramente a apoyar la labor de la ONG Niños de Kenia. Esta actividad, que se desarrollará en el local ubicado en Playa de San Juan, además, está organizada por La Nave Música y JamJamJam y contará con una representación bastante variada de formaciones musicales de la provincia.

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¿Qué bandas actuarán en este evento solidario?

El cartel está compuesto por un total de 16 bandas, entre las que figuran grupos con canciones propias y otros de versiones. Los nombres son los siguientes: Mailers, Almas Bohemes, Nodo Norte, Calvin West, Vince, Polémico Chinaski, Jazzxperience, Soul Temple, Superjump, Soon, Forajidos del Sheriff, Tributo a Tom Petty, Quim Guitar & The Blues Band, Fake News, The Meltings y Riverside. Para terminar, el local habilitará una jam session para cerrar la jornada con una propuesta musical distendida y colaborativa.